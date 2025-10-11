Mordere una mela?. Un italiano su tre non è più sicuro di poterlo fare

Nel corso degli anni, anche grazie alle iniziative promosse dall’ANDI (l’Associazione nazionale dentisti italiani), la consapevolezza verso l’importanza dell’igiene orale è aumentata, ma il lavoro da fare è ancora tanto. Anche se oltre la metà degli italiani si dichiara consapevole che fare prevenzione significa evitare problemi gravi e costosi, solo il 25% considera l’invecchiamento gengivale un rischio da monitorare e lo annovera tra i motivi che spingono a fare prevenzione. In questo contesto, risulta quindi fondamentale sensibilizzare sull’importanza di preservare anche le gengive dagli effetti del tempo che passa. Ne abbiamo parlato con il professor Luca Levrini, direttore della Scuola di Specializzazione in Ortodonzia presso l’Università degli Studi dell’Insubria.

Professor Levrini perché è fondamentale prestare attenzione all’igiene orale?

"Se non viene data attenzione e continuità quotidiana all’igiene orale, in particolare da parte degli anziani, negli anni si determina una riduzione della forza masticatoria e quindi una riduzione dell’efficienza di triturazione del cibo. Tale aspetto è importante perché il cavo orale, già sede di numerose funzioni vitali (parlare, respirare e deglutire), diventa protagonista della più importante funzione dei denti: il masticare. La relazione tra patologia delle gengive e forza masticatoria diventa importante perché in stretta relazione con l’alimentazione; ridurre la propria capacità masticatoria significa “iniziare male” il processo di trasferimento nutritivo ed energetico del cibo a tutto il corpo".

In pratica "Chi ben comincia" curando la salute dei propri denti e delle proprie gengive, "è a metà dell’opera" sulla via di un benessere generale?

"L’antico precetto medico ’prima digestio fit in ore’ ritorna attualissimo. L’assunzione del cibo, e la sua masticazione, oltre ad essere importante per iniziare il processo digestivo, gratifica ed è associata al piacere il sentirsi bene".

Tornare al piacere di masticare insomma...

"Al riguardo è interessante sottolineare anche l’opposto, le cure odontoiatriche ed in particolare quelle preventive degli igienisti dentali aumentano l’attività funzionale masticatoria. Ciò ad indicare che sia la prevenzione orale sia la terapia per la salute delle gengive e dell’osso che sostiene il dente, sono sempre più importanti, anche per la salute di tutto il corpo".

Un impegno quello per la prevenzione che da anni caratterizza l’attività di Andi. Nonostante le campagne di sensibilizzazione quando c’è ancora da fare?

"Una nuova indagine condotta da Ipsos rivela che 1 italiano su 3 (32%) non si sente sicuro nel mordere una mela, segno di insicurezza della propria forza gengivale. Mordere una mela è un’azione direi emblematica per comprendere l’attitudine, la confidenza del paziente nell’addentare con gli incisivi. Tale attitudine si correla negativamente con la malattia delle gengive, non solo a confermare il ruolo della forza masticatoria, piuttosto a sottolineare l’influenza della consapevolezza, della percezione, nella capacità di mordere e masticare. Non esiste dunque un solo difetto oggettivo, la stabilità dentale, ma si può anche ipotizzare un difetto di fiducia ’psicologico’, di attitudine negativa che ovviamente incide negativamente. La prevenzione e la cura della parodontite migliorano non solo la stabilità dentale, ma anche la forza nel mordere e, con essa, la buona nutrizione; questo conferma ulteriormente che la prevenzione orale deve essere per tutta la vita, per trasformarsi in sinonimo di salute sistemica per tutto il corpo".