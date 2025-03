Milano capitale della longevità. Eventi e laboratori a ingresso gratuito

Milano capitale della longevità – da oggi fino al 29 marzo – con la seconda edizione del Milan Longevity Summit. Una serie di laboratori e workshop interattivi, aperti gratuitamente al pubblico su prenotazione, pensati per condividere conoscenza e offrire strumenti concreti su come vivere meglio e invecchiare in salute.

I visitatori potranno approfondire il concetto di longevità e imparare pratiche quotidiane per una vita lunga e sana e per migliorare la qualità della vita. La longevità è determinata solo in parte dalla genetica: gli studi dimostrano che il Dna incide per circa il 20%, mentre il resto dipende da fattori epigenetici, ovvero dall’ambiente e dallo stile di vita che regolano l’attivazione o la disattivazione dei geni, influenzando l’invecchiamento e la predisposizione alle malattie.

Scelte quotidiane come alimentazione, attività fisica, qualità del sonno e gestione dello stress possono rallentare il declino cellulare e l’invecchiamento e promuovere la rigenerazione. La dieta, l’esercizio regolare e l’attività fisica, la riduzione dello stress, la qualità del sonno, sono tutti fattori che aiutano a prevenire l’infiammazione cronica, elemento chiave dell’invecchiamento.

Oltre all’ampio programma di iniziative, i visitatori potranno fruire di un opuscolo ’Vivere sani più a lungo si può?’ – disponibile anche in formato digitale – redatto con il contributo di numerosi ricercatori, che spiega i principi per vivere in salute, fisica e mentale, a ogni età. Info su www.milanlongevitysummit.org