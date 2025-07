Microbiota felice anche d’estate

Il microbiota intestinale è un vero e proprio ecosistema di trilioni di microrganismi che abita il nostro corpo, giocando un ruolo centrale nel benessere generale. In particolare d’estate – con il caldo che può favorire la proliferazione di batteri “cattivi” – è fondamentale proteggerne l’equilibrio. Un tema dibattutto di recente in occazione della Giornata Mondiale del microbiota.

"Non è solo una questione di salute: un intestino in equilibrio aiuta anche a dimagrire meglio e più in fretta", ricorda Manuele Biazzo (nella foto in alto), nutrizionista, biologo molecolare e Direttore Scientifico del Centro Toscano Microbiota e Longevità, conosciuto dai suoi pazienti come il “coach del microbiota felice”.

In Italia, circa 6 milioni di persone – il 20% della popolazione – soffrono di sindrome dell’intestino irritabile, con una netta prevalenza femminile. Numeri che potrebbero ridursi con una maggiore attenzione allo stile di vita e all’alimentazione. E se con l’arrivo dell’estate cresce la voglia di ritrovare la linea, è bene sapere che perdere peso non deve significare stressare l’intestino: "Una dieta amica del microbiota – spiega Biazzo – è ricca di fibre, polifenoli, alimenti fermentati e povera di zuccheri raffinati. È il modo migliore per dimagrire in salute, migliorare l’assorbimento dei nutrienti e ridurre l’infiammazione".

Secondo l’esperto: "Le diete più efficaci e microbiota-friendly sono tre. La dieta mediterranea, regina delle diete per la sua ricchezza in fibre, olio d’oliva, pesce azzurro e alimenti fermentati, promuove la crescita di batteri benefici e riduce l’infiammazione. La dieta flexitariana, che privilegia vegetali e legumi limitando le proteine animali, arricchisce il microbiota e favorisce la produzione di SCFA, acidi grassi a catena corta protettivi. E il digiuno intermittente che, se fatto con moderazione e accompagnato da una dieta bilanciata, può migliorare la diversità del microbiota e ridurre l’infiammazione".

Biazzo mette in guardia contro le mode che impoveriscono l’intestino. "Attenzione – sottolinea – alle diete iperproteiche o sbilanciate: la chetogenica, la paleo rigida e le cosiddette diete ormonali possono ridurre drasticamente la varietà microbica e favorire disbiosi intestinali. "Una dieta drastica può togliere chili in poco tempo, con conseguenze anche a lungo termine. Ecco allora cinque consigli dell’esperto per un microbiota felice anche in vacanza.

Colorare i piatti con frutta e verdura di stagione.

Non eliminare i legumi, preziosi prebiotici.

Mangiare ogni giorno, almeno un alimento fermentato (yogurt, kefir, crauti).

Limitare zuccheri raffinati e insaccati.

Bere tanta acqua e muoversi. L’intestino ringrazierà.

Insomma, il segreto per sentirsi bene e in forma – parte proprio da dentro: un microbiota sano è il miglior alleato per affrontare l’estate con energia, leggerezza e una digestione serena.