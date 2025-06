Pedagogia: il metodo Montessori oggi fulcro delle neuroscienze. Consigli degli esperti per i genitori

“Se vogliamo davvero cambiare il mondo, dobbiamo iniziare dall’educazione”. Lo diceva una donna che ha lasciato una grande impronta in Italia e nel mondo al punto che le scuole aperte col suo ‘metodo’ sono ancora oggi un importante punto di riferimento. Le intuizioni di Maria Montessori incontrano le scoperte più recenti sul cervello in crescita, sottolinea l'Assisi International School, uno dei progetti educativi di Fondazione Patrizio Paoletti, che promuove un approccio pedagogico, rivolto a docenti e famiglie, anche con corsi di aggiornamento ad hoc.

Il bambino è protagonista del proprio apprendimento e l’ambiente scolastico è concepito come un ecosistema formativo che stimola la curiosità, l’autonomia e la responsabilità. L’obiettivo è trasformare l’educazione in un’esperienza neurodidattica, centrata su benessere, empatia e apprendimento significativo. Educare secondo l’approccio montessoriano alla luce delle neuroscienze non significa solo rendere l’insegnamento più efficace, ma assumere una visione più profonda e trasformativa dell’infanzia. Il bambino non è un destinatario passivo di saperi, ma un costruttore attivo della propria intelligenza e della propria

Maria Montessori descrisse il cervello del bambino nei primi anni di vita come una “mente assorbente”, capace di interiorizzare spontaneamente stimoli ambientali. Oggi, la ricerca neuroscientifica conferma questa intuizione attraverso il concetto di neuroplasticità, ovvero la capacità del cervello di modificare la propria struttura in risposta all’esperienza. In età evolutiva, la plasticità sinaptica è particolarmente elevata, suggerendo che ambienti ricchi, ordinati e stimolanti — come quelli montessoriani — favoriscono un apprendimento profondo e durevole.

Montessori riteneva che la mano fosse “lo strumento dell’intelligenza” e promuoveva attività pratiche fin dalla prima infanzia. Oggi sappiamo che il sistema sensomotorio è strettamente collegato allo sviluppo delle funzioni cognitive superiori, come il linguaggio e la memoria di lavoro. Le neuroscienze dimostrano che attività tattili e motorie attivano simultaneamente reti cerebrali che coinvolgono l’attenzione selettiva, la pianificazione e il controllo inibitorio, rendendo attuale l’importanza delle “lezioni in tre tempi” e dei materiali autocorrettivi.

Montessori identificava specifici “periodi sensibili” durante i quali il bambino è particolarmente recettivo a determinati apprendimenti (es. linguaggio, ordine, movimento). Tali fasi trovano corrispondenza nelle “finestre critiche” dello sviluppo cerebrale, identificate da studi longitudinali con neuroimaging. Riconoscere e rispettare questi momenti risulta cruciale per ottimizzare l’insegnamento e sostenere uno sviluppo armonico.

Le interazioni tra pari e con gli adulti sono un elemento fondante della pedagogia montessoriana. Le neuroscienze sociali, grazie alla scoperta dei neuroni specchio, hanno evidenziato come l’imitazione, l’empatia e l’apprendimento osservazionale siano meccanismi cerebrali naturali. In ambienti come quelli di Ais, in cui il bambino è libero di osservare e interagire in piccoli gruppi eterogenei per età, favoriscono l’attivazione di questi processi cognitivi e sociali.

Maria Montessori (foto dal sito della Fondazione Chiaravalle Montessori)

Autodisciplina, capacità di concentrazione e libertà responsabile sono cardini dell’approccio montessoriano. Le neuroscienze riconoscono tali abilità sotto la categoria delle “funzioni esecutive”, mediate dalla corteccia prefrontale e fondamentali per l’apprendimento autonomo. Studi recenti mostrano come ambienti che promuovono autonomia decisionale e auto-correzione facilitino lo sviluppo di queste funzioni nei bambini in età scolare.

L’alleanza educativa tra scuola e famiglia è uno dei pilastri su cui si fonda l’efficacia dell’approccio montessoriano, oggi confermato dalle evidenze neuroscientifiche. Per accompagnare i bambini in un percorso di crescita armonica, ecco alcuni suggerimenti pratici che ogni genitore può mettere in atto nella quotidianità domestica.

Lasciare che il bambino si vesta, scelga i libri da leggere o aiuti a preparare la tavola non è solo un modo per coinvolgerlo, ma un esercizio fondamentale per lo sviluppo delle sue funzioni esecutive. L’autonomia operativa stimola il senso di competenza e rafforza i circuiti cerebrali dell’autoregolazione e del problem solving.

Un ambiente ordinato, con oggetti alla portata del bambino, favorisce l’esplorazione libera e la concentrazione. L’ambiente fisico deve “parlare” al bambino, offrendogli stimoli adeguati alla sua fase di sviluppo. Evitare il sovraccarico sensoriale è cruciale per mantenere viva la capacità di attenzione.

Dedicare uno spazio quotidiano per parlare delle emozioni provate (ad esempio durante la cena o prima di dormire) aiuta i bambini a sviluppare consapevolezza emotiva. Questo dialogo, basato sull’ascolto empatico, rafforza le connessioni affettive e sostiene l’intelligenza interpersonale.

I ritmi accelerati e l’iperstimolazione tecnologica contrastano con i tempi interiori dell’apprendimento. I bambini hanno bisogno di “tempo lento” per elaborare, riflettere, sperimentare. Semplici attività come passeggiate nella natura, giochi di società o la lettura condivisa creano occasioni preziose per nutrire la mente e il cuore.

Quando un bambino pone una domanda, rispondere con un’altra domanda (“Tu cosa ne pensi?”) stimola il pensiero critico e apre alla ricerca autonoma. Coltivare la curiosità è il primo passo verso l’apprendimento significativo.

Se utilizzati in modo consapevole, strumenti come tablet e computer possono diventare alleati dell’apprendimento. Importante è proporre contenuti selezionati, attività di creazione (ad es. disegno digitale, narrazione interattiva), e mai sostituire il contatto umano o l’esperienza diretta con la realtà.