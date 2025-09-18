Malformazioni congenite nel volto dei bambini, Silps a congresso. Bianchi: “La cura dura tutta la vita”

Roma, 18 settembre 2025 - Il labbro leporino e altre malformazioni facciali (anche rarissime) nei bambini, che poi vanno accompagnati nella crescita, perché "le correzioni durano tutta la vita", è la sintesi del professor Alberto Bianchi, direttore dell'Unità operativa complessa di chirurgia maxillo-facciale all'ospedale San Marco di Catania, bolognese scuola Sant'Orsola. Si parlerà di questo nel congresso Silps in programma dal 25 al 27 settembre a Rimini, presenti anche una decina di luminari stranieri.

"Dalla pubertà all'età adulta: strategie di trattamento in pazienti affetti da labiopalatoschisi" è il titolo scelto per questa tre giorni dedicata alle nuove frontiere su patologie che segnano profondamente la vita dei bambini.

A questo link le info della Silps

"La Società italiana labiopalatoschisi - chiarisce il professor Bianchi - è una società scientifica interdisciplinare per lo studio e la cura dei bambini affetti da labiopalatoschisi o altre malformazioni cranio-facciali". Nell'aggettivo 'interdisciplinare' c'è il messaggio più importante. Perché queste patologie, è la convinzione del medico, "devono essere curate in centri di eccellenza", da professionalità trasversali, dai chirurghi - "ci vogliono anni per la formazione" - agli ortodonzisti, dagli otorini ai logopedisti agli psicologi.

Perché il volto, sottolinea il professor Bianchi, "è la personalità, rappresenta l’identificazione della nostra identità. Tutti i bambini vogliono essere belli e vogliono saper parlare bene. Nessuno vuole avere la nasalità nella voce. Ma un bimbo che inizia a conoscere il dolore, che deve superare anche una disabilità relazionale, chiamiamola così, spesso diventa un leader".

Le statistiche ci dicono che oggi in Italia "ogni settecento bambini, uno nasce con la labiopalatoschisi - ricorda Bianchi -. Capita che la mamma decida l'interruzione di gravidanza, quando conosce la diagnosi. Anche per questo è fondamentale non lasciare sole le famiglie. Bisogna accompagnarle e comunicare subito che qualcuno può risolvere quella malformazione. Dico sempre che prendo per mano i miei pazienti fino al matrimonio o alla laurea. Perché le cure e le correzioni durano tutta la vita. C'è chi aveva una malformazione grave e oggi fa i test per entrare a Medicina. Ecco, se dovessi sintetizzare l'obiettivo più importante del congresso direi questo: c'è bisogno di sensibilizzare l'opinione pubblica. Perché la vita non è Instagram".