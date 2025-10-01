Mal di schiena: uno studio svela l’influenza della mente nel dolore cronico. Quanto conta la paura

Il mal di schiena cronico può trasformare anche le giornate più semplici in una fatica continua. È uno dei disturbi più diffusi e incide tanto sulla vita delle persone quanto sul sistema sanitario. Le previsioni, purtroppo, non sono rassicuranti. Sembrerebbe, infatti, che sempre più persone ne saranno colpite nei prossimi anni. E non si tratta solo di muscoli, ossa o dischi: il modo in cui viviamo e percepiamo il dolore conta più di quanto si pensi.

Per capirlo meglio, uno studio pubblicato a settembre 2025 ha seguito 222 persone per due settimane. Tra loro, 128 convivevano con il mal di schiena cronico e 94 no. Cinque volte al giorno, con lo smartphone in mano, hanno registrato quanto dolore sentivano, come valutavano la salute della loro schiena, quanta paura provavano a muoversi, quanto si sentivano capaci di gestire il dolore e quanta attività fisica svolgevano nel tempo libero.

Alla fine sono state raccolte 13.292 rilevazioni, uno sguardo dettagliato e “dal vivo” su come il dolore si manifesta e cambia nelle ore e nei giorni di chi convive con questo problema.

Paura, fiducia e movimento: come la mente e l’attività influenzano il dolore

Dall’esperimento è emerso che chi ha più paura di muoversi o sente meno fiducia nelle proprie capacità percepisce il dolore in modo più intenso e valuta la salute della schiena come peggiore. Anche lo sport nel tempo libero può far aumentare momentaneamente il dolore, probabilmente per lo sforzo immediato sul corpo, ma gli esperti sottolineano che resta uno strumento fondamentale per prevenire e gestire il mal di schiena cronico nel lungo periodo.

Picchi temporanei di dolore non devono spaventare: numerosi studi confermano che mantenersi attivi con regolarità aiuta a ridurre il rischio di peggioramenti e a migliorare la qualità della vita. Fare movimento costante, quindi, è un investimento a lungo termine sulla propria schiena, anche quando qualche fastidio momentaneo può comparire.

Interventi personalizzati e strategie per gestire il mal di schiena

Lo studio mostra che si possono immaginare interventi davvero su misura per chi soffre di mal di schiena cronico. App per tenere sotto controllo il dolore in tempo reale, programmi di esercizi personalizzati e strategie psicologiche pensate ad hoc possono aiutare le persone a intervenire proprio quando ne hanno più bisogno, nella vita di tutti i giorni e non solo in ambulatorio.

Questa prospettiva segue l’idea del modello biopsicosociale di Gordon Waddell, secondo cui il mal di schiena non è solo un problema fisico, ma coinvolge emozioni, pensieri e comportamenti. Studi recenti confermano l’importanza di questi fattori, e il nuovo lavoro aggiunge un dettaglio interessante: mostra come paura, fiducia e umore cambino durante la giornata, modificando il modo in cui il dolore viene percepito.

In conclusione, il mal di schiena cronico non si gestisce solo con farmaci o fisioterapia. Paura, fiducia e movimento quotidiano sono leve concrete che possono migliorare sensibilmente l’esperienza del dolore e la qualità della vita. Intervenire su questi aspetti apre la strada a strategie di prevenzione e gestione più precise e vicine alle esigenze reali dei pazienti.