L’occhio secco è una malattia. Bisogna prevenire

Troppo spesso sottovalutata e forse anche per questo così diffusa, la Malattia dell’Occhio Secco (dry eye disease) sta diventando un problema per un italiano su cinque, ovvero 13 milioni di persone. I sintomi sono bruciore degli occhi, arrossamento, prurito, irritazione, sensazione di corpo estraneo, fotofobia. Si tratta di una vera e propria patologia infiammatoria cronica, che condiziona la qualità di vita di chi ne è colpito: i sintomi persistenti di irritazione e bruciore possono avere un impatto importante sulla vita quotidiana e peggiorare se non trattati adeguatamente. La diagnosi precoce è essenziale per intervenire con un trattamento tempestivo e mirato. Per questo, ai primi segnali è necessario rivolgersi all’oculista.

L’informazione e la consapevolezza sulla Malattia dell’Occhio Secco sono al centro dell’iniziativa “Occhi secchi? Falli vedere”, campagna di awareness promossa da Alcon, azienda leader globale in eye care, con il patrocinio del Comune di Milano, ha promosso la campagna ’Occhi secchi? Falli vedere’ il mese scorso in Piazza Duca D’Aosta a Milano, con oltre 300 screening effettuati in tre giorni. La Malattia dell’Occhio Secco è una patologia oculare piuttosto comune, legata a fattori di rischio come l’età e i cambiamenti ormonali, ma anche a diversi fattori ambientali.

"L’occhio secco è una condizione infiammatoria cronica della superficie oculare, caratterizzata da un’ampia variabilità di manifestazioni cliniche – spiega Antonio Di Zazzo, professore associato di Malattie dell’Apparato Visivo all’Università Campus Bio-Medico di Roma – L’incidenza aumenta con l’età, colpendo in particolare le donne, a causa della stretta correlazione con gli squilibri ormonali, in particolare quelli legati alla menopausa. Tuttavia, l’occhio secco non risparmia nemmeno fasce più giovani di popolazione: ne sono frequentemente affetti anche soggetti allergici e pazienti diabetici, nei quali l’alterazione sistemica contribuisce alla disfunzione lacrimale. In un contesto demografico e clinico in continua evoluzione, l’occhio secco si conferma come una vera e propria sfida sanitaria globale, spesso sottovalutata ma in rapido aumento". Fondamentale, per arrivare a una diagnosi corretta di Malattia dell’Occhio Secco, rivolgersi fin dai primi sintomi a un medico oculista, specialista di riferimento per questa patologia.

"Quando sentiamo gli occhi bruciare, magari non gli diamo peso, pensiamo possa essere un sintomo di poco conto – dichiara Stefano Barabino, Responsabile Centro Superficie Oculare e Occhio Secco, Ospedale L. Sacco Università di Milano – in realtà potrebbe essere il segnale di un’alterazione del sistema della superficie oculare, di un’infiammazione che può cronicizzare in una Malattia dell’Occhio Secco e peggiorare nel tempo. L’obiettivo dello screening è quello di valutare e quantificare i sintomi riportati dal paziente, analizzando contemporaneamente alcuni segni clinici di alterazione del sistema della superficie oculare, per arrivare ad una diagnosi più completa. A volte ci sono dei sintomi chiari che si riferiscono a questa malattia, altre volte questi sintomi sono più sfumati, ma è fondamentale non sottovalutarli".

La Malattia dell’Occhio Secco è una patologia cronica che non va banalizzata e sottovalutata: trascurarne i segnali e non trattarla in modo efficace può comportare un forte impatto a livello fisico e psicologico.

"La Malattia dell’Occhio Secco può avere un notevole impatto sulla qualità della vita dei pazienti – spiega Vincenzo Orfeo, Responsabile UO Oculistica, Clinica Mediterranea di Napoli - L’insorgenza della patologia può portare a una perdita di attenzione e disturbi di concentrazione sul lavoro, disturbi del sonno che comportano un’attività diurna meno efficiente, oppure i sintomi di depressione ed ansia".