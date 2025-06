Morta dopo la liposuzione, Sime: “È un intervento chirurgico, la medicina estetica non c’entra”

Una donna è morta per un malore dopo un intervento di liposuzione in uno studio medico privato di Roma. Era arrivata in ospedale in arresto cardiocircolatorio e già intubata a bordo di un’ambulanza privata, inutili i tentativi di rianimarla dei medici dell’Umberto I. La vittima si chiamava Alcivar Chenche Ana Sergia, era una 47enne di origine ecuadoriana. Una vicenda che ricorda il caso di Margaret Spada, la 22enne siciliana deceduta dopo un intervento di rinoplastica.

Dopo la tragedia, si alzano paure e polemiche. A fare chiarezza è il presidente della Sime: "In questo tragico caso la medicina estetica non c'entra nulla, perché la liposuzione è un intervento di chirurgia estetica. Quando accadono episodi del genere, spesso si confondono le due cose, ma è importante sottolineare che in medicina estetica non si eseguono interventi chirurgici”. Lo dice Emanuele Bartoletti, a capo della Società Italiana di Medicina Estetica (Sime) e consigliere dell'Ordine dei Medici di Roma.

“Diffidare da chi presenta le procedure come prive di rischi”

"La chirurgia estetica – prosegue Bartoletti – deve essere eseguita esclusivamente in strutture adeguate e da specialisti in chirurgia plastica o in altre discipline chirurgiche. Diffidare di chi propone prezzi troppo bassi, perché il risparmio del prezzo riguarda esclusivamente i costi per la struttura: si rinuncia magari alla sala operatoria attrezzata o alla presenza dell'anestesista, ma sicuramente il chirurgo non rinuncia alla sua parcella. Quando il costo è troppo contenuto, il rischio per il paziente aumenta".

Il presidente Sime mette in guardia anche da un altro aspetto: "Bisogna sempre diffidare da chi, medico estetico o chirurgo, presenta le procedure come semplici e prive di rischi. Ogni terapia medica, o intervento chirurgico, può comportare complicanze. La differenza sta nella capacità del medico di conoscerle, prevenirle, riconoscerle e trattarle nel tempo".

"La complicanza è sempre dietro l'angolo"

“La complicanza è sempre dietro l'angolo. Se ci si rivolge a un chirurgo plastico o a un medico – precisa Bartoletti – almeno con specialità chirurgica o a un medico estetico che abbia frequentato un percorso formativo valido, il paziente è certamente più al sicuro. La sicurezza non significa assenza del rischio, ma gestione corretta dell'eventuale imprevisto".

Nel caso specifico, la complicanza ha avuto esiti gravissimi: "Si è trattato – aggiunge – di un problema che ha messo a rischio la vita della paziente, e questo accade sicuramente più in ambito chirurgico che in ambito medico. È evidente che un intervento chirurgico debba essere eseguito in strutture idonee, come ad esempio in clinica, in ospedale o in day hospital autorizzati".

Proposta Omceo: QR code all'ingresso degli ambulatori medici

Sulla prevenzione, Bartoletti appoggia la proposta del presidente dell'Omceo di Roma, Antonio Magi, per una maggiore trasparenza. "Spero che trovi presto applicazione l'idea di apporre un QR code all'ingresso di ogni ambulatorio medico, collegato alla Regione per informare i cittadini su quali attività siano effettivamente autorizzate. Perché anche una semplice sedazione in anestesia locale richiede autorizzazioni specifiche. In questo caso, sembra che lo studio fosse privo di autorizzazione da oltre 10 anni".

Ecco come proteggersi dai rischi

Come possono allora difendersi e tutelare la propria salute i cittadini? "Intanto – spiega Bartoletti – possono consultare il sito dell'Ordine dei Medici della propria città o della Fnomceo, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per verificare se il medico in questione ha o meno una specializzazione. Sapere, ad esempio, se è specialista in chirurgia, dà sicuramente più tranquillità".

"Per quanto riguarda la medicina estetica - informa poi Bartoletti - la regolamentazione è ancora parziale. Attualmente solo in 13 Ordini dei Medici, tra cui Roma, Milano, Palermo, Napoli i più grandi, è stato istituito un Registro dei Medici Estetici, in cui l'iscrizione è subordinata al completamento di un percorso formativo, come ad esempio una scuola quadriennale con determinati requisiti o un master universitario. L'iscrizione in questo Registro è una garanzia che il medico abbia ricevuto una formazione riconosciuta".

Bartoletti conclude annunciando un'iniziativa in corso. "Stiamo lavorando con l'Ordine dei Medici di Roma e la Fnomceo per istituire un Registro Nazionale che riconosca la medicina estetica come disciplina medica ufficiale e, soprattutto, per riconoscerne un percorso formativo validato e condiviso dalle istituzioni. Siamo a buon punto, e ci auguriamo che questo progetto venga presto realizzato".