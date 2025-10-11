L’inquinamento ambientale e il cambiamento climatico. In aumento ansia e stress

Un’importante occasione di confronto tra istituzioni ed esperti per discutere di come gli italiani percepiscono e vivono le questioni legate all’inquinamento e ai cambiamenti climatici e del loro impatto sulla salute. Questi i temi al centro della IX edizione del Congresso di Fondazione Onda Ets. Secondo l’indagine “Inquinamento e cambiamenti climatici: l’impatto sulla salute in ottica di genere”, realizzata da Elma Research su un campione di 2.552 persone, 3 italiani su 4 considerano il cambiamento climatico e l’inquinamento una delle più grandi minacce per il futuro e ritengono la tutela ambientale una priorità urgente. Il 90% segnala un forte legame tra inquinamento e salute, soprattutto per le patologie respiratorie e oncologiche, mentre il 60% riferisce effetti negativi anche sulla sfera psicologica, con ansia e stress.

Nonostante la sensibilità diffusa, le azioni concrete spesso restano limitate al minimo indispensabile, mentre sfiducia e senso di impotenza, soprattutto tra i giovani, ostacolano comportamenti sostenibili. Dai risultati emerge la forte preoccupazione degli italiani verso la questione ambientale, percepita come una delle sfide più gravi e urgenti. Sette su dieci considerano il cambiamento climatico e l’inquinamento tra le più grandi minacce, con una sensibilità particolarmente forte nelle donne, che mostrano un senso di urgenza maggiore.

Il quadro emotivo è dominato dalla preoccupazione: il 76% degli intervistati teme per il proprio futuro e quello delle nuove generazioni e 3 italiani su 4 credono che tra 50 anni il mondo sarà peggiore di oggi. L’impatto psicologico è evidente: il 60% dichiara di provare ansia o stress pensando ai problemi ambientali e il 64% prova paura e angoscia di fronte a eventi climatici estremi.