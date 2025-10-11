L’età è il principale fattore di rischio
Il principale fattore di rischio non modificabile associato alla demenza è l’età, spiegano gli esperti dell’Iss, ma vi sono ad oggi 14 fattori di rischio modificabili: basso livello di istruzione, ipertensione, ipoacusia, obesità, fumo, depressione, inattività fisica, diabete, poche relazioni sociali, eccessivo consumo di alcol, esposizione all’inquinamento, traumi cerebrali, deficit visivo non trattato e alti livelli di colesterolo Ldl. Fattori che possono consentire di ridurre fino al 45% i casi di demenza.