L’energia femminile sotto la lente

Oltre a essere trainer e formatrice di pilates, Eva Imbrunito è anche autrice di alcuni saggi rivolti principalmente alle donne (la docente è specializzata in metodi di allenamento al femminile). Di recente ha anche pubblicato il libro ‘Il potere dell’energia femminile. Pillole di consapevolezza per una longevità sostenibile’, nel quale illustra percorsi e strategie per migliorare la propria qualità della vita, in una prospettiva di longevità sostenibile e di salute duratura, declinate al femminile. "È necessario coltivare – spiega l’autrice Eva Imbrunito – una nuova consapevolezza: il nostro corpo non è un nemico da combattere, o una macchina da spingere oltre i limiti, ma un alleato che, nelle giuste condizioni, può manifestare livelli straordinari di energia, resilienza e vitalità".

M.D.F.