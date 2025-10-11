"L’emicrania è una patologia complessa"

L’emicrania non è un semplice mal di testa. Ma una patologia dinamica e complessa, che cambia forma e impatto nel tempo, per la quale servono risposte terapeutiche e organizzative flessibili, in grado di adattarsi ai diversi bisogni lungo il percorso di malattia. Un dolore che non lascia segni visibili, ma che rimbomba dentro come un tuono. Soltanto in Italia, questa patologia colpisce circa sei milioni di persone, pari al 12% della popolazione, con una prevalenza tre volte superiore nelle donne rispetto agli uomini.

Ogni anno, inoltre, il 2,5-3% dei pazienti con emicrania episodica evolve verso la forma cronica: in questi casi, per molti significa convivere con il dolore per almeno quindici giorni al mese, spesso al punto da dover interrompere ogni attività quotidiana e isolarsi in una stanza buia e silenziosa, per sfuggire a stimoli come luci, suoni o odori che rendono il dolore ancora più insopportabile. Ma non solo. Secondo i dati del Global Burden of Disease 2019, l’emicrania è la seconda causa al mondo di anni vissuti con disabilità (dopo la lombalgia) e la prima causa di anni vissuti con disabilità tra le donne giovani, in particolare nella fascia di età fertile (15-49 anni). Così Pfizer ha voluto accendere i riflettori su questa patologia annunciando la disponibilità, in regime di rimborsabilità, di rimegepant, primo e a oggi unico anti CGRP orale approvato in Italia sia per il trattamento acuto dell’emicrania con o senza aura negli adulti, sia come trattamento preventivo di emicrania episodica negli adulti che abbiano almeno quattro episodi di emicrania al mese. Una novità terapeutica che va nella direzione di un approccio più integrato e flessibile, capace di adattarsi ai diversi momenti della malattia e di semplificarne la gestione clinica.

"Il bisogno di flessibilità terapeutica è centrale, soprattutto per chi ha già sperimentato più trattamenti senza risultati soddisfacenti – spiega il professor Piero Barbanti, Presidente dell’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (AIC), Ordinario di Neurologia presso l’Università San Raffaele di Roma e Direttore dell’Unità per la Cura e la Ricerca su Cefalee e Dolore dell’IRCCS San Raffaele –. Rimegepant rappresenta un passo avanti perché è il primo gepante orale approvato in Italia con duplice indicazione: trattamento acuto e prevenzione negli adulti degli attacchi nei pazienti con emicrania episodica. Agendo come antagonista del recettore del CGRP, interrompe rapidamente la cascata del dolore nella fase acuta e, se assunto regolarmente, riduce frequenza e intensità degli episodi, garantendo continuità e semplicità terapeutica".

Ma non solo. "L’emicrania è una cefalea primaria, quindi una patologia neurologica non legata ad altre malattie, caratterizzata da attacchi ricorrenti e dolorosi che possono essere accompagnati da sintomi accessori – spiega il professor Alessandro Padovani, Professore Ordinario di Neurologia all’Università di Brescia, Direttore dell’Istituto di Neurologia Clinica e Presidente della Società Italiana di Neurologia (SIN) –. La gestione clinica richiede due approcci distinti: quello acuto, per gli episodi meno frequenti, e quello preventivo, nei casi ad alta frequenza o cronici, quando il dolore è presente per almeno 15 giorni al mese. Un intervento tempestivo è fondamentale per ridurre il rischio di cronicizzazione, spesso aggravata dall’iperuso di farmaci sintomatici. Strategie integrate, che uniscano terapie farmacologiche e non farmacologiche con modifiche dello stile di vita, possono ridurre il burden della malattia e migliorare sensibilmente la qualità della vita".