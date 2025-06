Giocare con il Lego aiuta i bambini nella matematica: i risultati del programma Space

Avete un figlio alle elementari che litiga costantemente con i numeri? Provate a farlo giocare con i mattoncini di plastica: l’originale suggerimento arriva da uno studio condotto dall’Università del Surrey, secondo il quale integrare attività con il Lego nella didattica quotidiana migliora sia la capacità di rotazione mentale (cioè di immaginare con la mente il risultato di una manipolazione di oggetti) sia l’abilità in matematica dei bambini.

Un esercizio multiplo per la mente

Ben 409 alunni di 6-7 anni, frequentanti le scuole primarie inglesi nel Surrey e a Portsmouth, sono stati coinvolti in un programma della durata di sei settimane chiamato SPACE (Spatial Cognition to Enhance mathematical learning), che sotto la guida degli insegnanti prevedeva attività basate sulle costruzioni con i mattoncini Lego.

Dopo essere stati adeguatamente formati dai ricercatori, gli insegnanti incoraggiavano soprattutto i bambini a pensare in modo spaziale, cioè a immaginare mentalmente la posizione e la rotazione dei pezzi, con l’obiettivo di migliorare così la loro capacità di ragionamento astratto. E i risultati non si sono fatti attendere: i bambini che hanno partecipato al programma hanno infatti ottenuto miglioramenti significativi sia nei test di matematica sia nelle prove di abilità spaziale rispetto a un gruppo di controllo che ha invece seguito un percorso didattico tradizionale.

Un metodo efficace e anche inclusivo

Pubblicato in dettaglio sulla rivista scientifica sulla rivista Mind, Brain, and Education, lo studio ha confermato quanto il ragionamento spaziale sia strettamente legato all’apprendimento della matematica. Non solo: l’iniziativa si è dimostrata particolarmente utile anche per i bambini con bisogni educativi speciali o provenienti da contesti svantaggiati, che hanno mostrato progressi ancora più marcati, suggerendo quindi anche un potenziale effetto inclusivo di questo tipo di attività didattica.

Come sottolineato dai ricercatori, in un mondo sempre più condizionato dalla tecnologia e dagli smartphone, sviluppare competenze come il pensiero critico e la risoluzione di problemi diventa essenziale. In questo senso, attività semplici e pratiche come giocare con i mattoncini Lego possono quindi essere considerate una chiave educativa strategica.

Tanti altri vantaggi

Manipolando i mattoncini, i piccoli sviluppano anche la coordinazione mano‑occhio e una serie di abilità motorie fini, fondamentali per attività quotidiane come lo scrivere e il vestirsi.

Inoltre, giocare con il Lego porta a esercitarsi nel problem solving, imparando a programmare strategie mirate e a trovare le contromosse a eventuali errori, coltivando anche pazienza e perseveranza.