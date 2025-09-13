Le vacanze sono finite e si torna in città. L’obiettivo? Respirare

di Mariacristina Righi

Settembre e le sue interminabili liste di cose da fare arrivano sempre troppo velocemente. Non sono ancora stati riposti gli essenziali estivi (infradito, teli mare, repellenti per zanzare e creme solari) che già ci si trova ad affrontare il ritorno al lavoro, a scuola e tutte le attività extra di ogni componente della famiglia. Queste inevitabili cause di stress non possono certo scomparire, ma ci sono diversi modi per affrontarle nella maniera migliore e garantirsi una ripresa post-vacanze più serena. La vita presenta sempre una serie di ostacoli, ma si possono cambiare alcuni aspetti piccoli o grandi per affrontarli al meglio.

Prima di tutto è necessario rimanere nel qui e ora, cioè nel presente, l’unica realtà tangibile, senza proiettarsi in un futuro che ancora non si conosce, poi non evitare le eventuali sfide, ma piuttosto imparare da esse. Un grande aiuto può arrivare dal lavoro sulla respirazione, una delle poche cose che si possono controllare. Fondamentale adottare una respirazione lunga e profonda, simile a quella che naturalmente si ha prima d’addormentarsi quindi respirare con il naso. Respirare bene ha davvero un impatto sul corpo, sulla mente e persino sull’andamento positivo o negativo della giornata. In qualsiasi momento, è possibile prendere consapevolezza del proprio respiro e controllarlo.

L’incertezza sugli aspetti essenziali che domina la vita quotidiana più o meno di tutti, rende sempre più difficile restare calmi e gestire le proprie ansie. Se non ci si può davvero staccare dalle preoccupazioni legittime, contingenti e reali, si possono invece gestire le incertezze non controllabili e quelle che hanno una soluzione. Parte dell’ansia sparisce quando ci si sente utili e attivi, mentre i pensieri ossessivi sterili sprecano molte energie inutili in termini di gestione emotiva. In pratica, ogni volta che l’ansia aumenta, ci si dovrebbe porre sempre questa domanda: su cosa si può agire, anticipando il problema e cercando di organizzarsi, e su cosa non c’è nulla di concreto da fare?

È importante anche non prestare troppa attenzione agli altri, soprattutto alle loro azioni negative, quando si è particolarmente tesi e stressati. Reagire in maniera esagerata e alterata non appena qualcuno cerca di evitare una fila, guida in modo sconsiderato o si comporta da maleducato, porta solo uno spreco di energie che si potrebbero utilizzare per gestire ansie e preoccupazioni concrete. Un bagno sonoro è un ottimo sistema per calmare mente e corpo. La terapia del suono è una tendenza in crescita tra le tecniche per il rilassamento. Va sottolineato che funziona anche sugli scettici nei confronti della meditazione perché se il corpo è cullato dal suono di gong e campane tibetane, la mente si rilassa rapidamente, grazie alle vibrazioni elevate che vengono percepite.

Una seduta di terapia del suono può essere anche collettiva. In questo caso, le energie e i suoni si moltiplicano e si potenziano naturalmente, con effetti decisamente maggiori, rispetto a una seduta individuale. Infine un sistema per liberare la mente dai pensieri negativi, vecchio come il mondo, ma che funziona sempre, è occuparsi di lavori manuali particolarmente impegnativi. Il cervello deve concentrarsi su un’azione fisica e studiare come realizzarla. Non ha tempo e spazio per elucubrazioni intili.

Ma quali sono allora le soluzione pratiche per restare zen. Raggruppare gli appuntamenti e gli impegni per luogo (tutti quelli vicini) o tipologia (visite mediche di controllo, iscrizioni a scuole e corsi) per risparmiare tempo, può essere una buona opzione. Fare scorta di surgelati salvapranzo e cena (verdure, pesce e petti di pollo) per le situazioni d’emergenza, quando non si riesce a fare la spesa e si è a corto di provviste è un’altra soluzione da non sottovalutare. Organizzare un weekend in una capitale europea: la prospettiva di una fuga ridarà la carica. Infine creare delle playlist tematiche con musiche energizzanti e rilassanti, da utilizzare secondo la necessità o, all’occorrenza, fare una lista di film con lieto fine per i momenti più difficili.