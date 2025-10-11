L’autunno è arrivato. Tisane, yoga e relax aiutano il buonumore

Con le sue giornate piovose e il calo drastico delle ore di luce, ottobre è da sempre un mese di transizione che porta verso l’inverno. Un momento di passaggio che non tutti vivono con entusiasmo. Molte persone sperimentano infatti una forma di malinconia stagionale caratterizzata da calo dell’umore, difficoltà di concentrazione, nervosismo e sensazione di stanchezza diffusa. Secondo i medici e gli psicologi, questo stato nasce dall’impatto del cambiamento sull’organismo. Si passa da ritmi più lenti e rilassati a giornate scandite da orari, responsabilità e impegni.

Un cambiamento che può creare un senso d’impotenza e inadeguatezza. Si tratta di un insieme di sintomi transitori che, se non affrontati correttamente, possono influenzare la qualità della vita e la produttività. Uno studio dei ricercatori della società IMO ha verificato l’efficacia di alcune pratiche per aiutare a trasformare questo momento in un’occasione di rinascita e ripresa positiva. Un detox mirato è il primo passo per riuscire a rimettersi in forma.

Aiuta a eliminare le tossine, alleggerire il sistema digestivo e migliorare il metabolismo, contrastando la sensazione di pesantezza. Via libera a tisane drenanti e digestive a base di tarassaco, carciofo, cardo mariano o finocchio, ottime per stimolare il fegato e facilitare l’eliminazione dei liquidi. Le verdure a foglia verde e gli alimenti ricchi di fibre supportano il processo depurativo in modo naturale. Gli eccessi estivi possono incidere sui valori lipidici.

Per riequilibrarli è utile puntare su una colazione ricca di fibre (avena, semi di lino, frutta fresca), che aiuti a ridurre l’assorbimento del colesterolo cattivo (LDL). Nella dieta quotidiana sono fondamentali olio extravergine d’oliva, frutta secca, legumi e pesce azzurro, fonti preziose di grassi buoni che proteggono cuore e vasi sanguigni. Da limitare salumi, fritti e cibi ultra-processati. In estate si tende a fare tardi e a dormire meno. Tornare a un ritmo regolare di sonno e veglia è fondamentale per recuperare energia e stabilizzare il proprio umore.

Andare a letto e svegliarsi alla stessa ora, evitare l’uso di dispositivi elettronici prima di dormire e creare un ambiente rilassante, migliora la qualità del riposo. Dormire bene aiuta non solo a sentirsi più energici, ma anche a rafforzare il sistema immunitario. Camminare, correre o praticare yoga all’aperto consente di sfruttare al massimo i benefici della luce naturale, che stimola la produzione di serotonina (l’ormone del buonumore) e per la vitamina D, essenziale per ossa e difese immunitarie. Anche solo 20-30 minuti di movimento quotidiano all’aria aperta aiutano a ridurre stress e ansia, migliorano la circolazione e favoriscono il rilascio di endorfine, sostanze che regalano energia e positività.

Il ritorno agli impegni può aumentare tensioni e nervosismo. Integrare nella propria routine tecniche di rilassamento riduce i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. Bastano anche pochi minuti al giorno di concentrazione sul respiro o di stretching leggero per ritrovare calma ed equilibrio. Tenere un diario o concedersi piccoli momenti di piacere (leggere, ascoltare musica, passeggiare) rafforza la resilienza psicologica. È importantissimo trovare nuovi stimoli per affrontare questa stagione con entusiasmo.

Pianificare piccoli obiettivi realistici, un corso di formazione, un nuovo hobby, un weekend fuori porta, aumenta la motivazione e riduce il rischio di malinconia da rientro. Stabilire una routine equilibrata che alterni doveri e momenti di piacere è il segreto per vivere ottobre come l’inizio di una fase di crescita personale e non solo come la fine dell’estate.