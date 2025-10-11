La vite ci aiuta a vivere meglio

di Ciro

Vestita*

Nei primi mesi del 1947 scoppiarono fra l’Urss e gli Alleati occidentali grandi schermaglie nella gestione della Germania sconfitta. Francia, Inghilterra, Usa, Urss avevano diviso la Germania in quattro zone di occupazione creando, anche per Berlino, in piena zona sovietica, una Kommandatura quadripartitica. Con il passare dei mesi l’Unione Sovietica creò sempre più problemi alla Berlino occidentalizzata fino a bloccare, via terra, qualsiasi contatto con il resto del mondo.

Fu così creato dagli alleati un ponte aereo che, fra il luglio del ‘48 e il maggio del ‘49, effettuò 270.000 voli che trasportarono migliaia di tonnellate di viveri ai Berlinesi: un volo ogni tre minuti. Qualcosa di pazzesco, al di là degli aiuti umanitari fu anche un grande segnale di potenza tattica e logistica verso la Russia. All’operazione fu dato il nome particolare di ‘Rosinen Brucke’ semplicemente perché il primo aereo trasportò uva passa (in tedesco Rosinen). E non fu un caso che il primo rifornimento fosse di uva passa (più noci e mandorle ). Berlino era stata rasa al suolo e i Berlinesi erano alla fame. Occorrevano cibi ricostituenti e altamente energizzanti e la frutta secca è davvero tutto questo. Ora l’uva passa, purtroppo, è ormai scomparsa dalle tavole degli Italiani, eppure è un frutto ricchissimodi resveratrolo (molecola salvacuore).

Le modalità per utilizzare l’uva passa sono tante. Mescolandola a farina integrale ad esempio si fanno ottimi pani antichi, ma il migliore uso dell’uva passa è nel Muesli antica colazione dei contadini svizzeri, indicata soprattutto per avere molta energia durante la giornata lavorativa: in una tazza di latte bollente si mescolano fiocchi di avena, scaglie di cioccolato, uva passa e mandorle. Cosi facendo potremo poi fare un pranzo e una cena leggera seguendo il motto di Galeno: "Per stare bene fate una colazione da re un pranzo da principi ed una cena da pezzenti". In questo modo avremo tanta energia di giorno e faremo riposare il fegato di notte. Ma è tutta la pianta della vite a stupirci, dai suoi tralci (sarmenti) si ricavavano ottime funi che nel 70 dc salvarono la vita a Spartaco nella battaglia del Vesuvio contro i Romani.

Fuggito dalla scuola gladiatoria di Capua Spartaco si rifugiò con cento altri gladiatori sul Vesuvio. Immediatamente furono circondati dai soldati romani che bloccarono le vie di fuga, ma la vite aiutò questi eroi: vennero fabbricate delle funi con i lunghissimi sarmenti che permisero loro di scivolare di notte lungo il precipizio della parete nord del vulcano. Al giorno d’oggi la vite espleta, al di là del vino, compiti importantissimi: le sue foglie infatti sono biocaptanti capaci cioè di captare la velenosa Co2 rendendola innocua. Con l’uva appena raccolta si crea il succo d’uva capace di curare mille malattie (la Ampeloterapia dei Greci); esso infatti ha una composizione simile al latte materno.

*Medico e fitoterapeuta