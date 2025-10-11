La Sansevieria lavora duro per rendere l’aria pulita

  1. Home
di Redazione Salus
11 ottobre 2025
Alcune piante sono particolarmente efficaci nel purificare l’aria, assorbendo inquinanti comuni come il benzene e la formaldeide, che spesso si trovano negli uffici a causa di mobili, vernici e materiali da costruzione. La Sansevieria, nota anche come “lingua di suocera”, è una di queste: è resistente, richiede poca manutenzione e lavora duramente per pulire l’aria anche di notte. Un’altra eccellente purificatrice è il Ficus. Non solo questa pianta è esteticamente piacevole con le sue foglie lucide e robuste, ma è anche un efficace purificatore d’aria. Il Ficus è molto bravo ad assorbire la formaldeide e può crescere in condizioni di luce variabile.

