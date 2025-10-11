La disinformazione non è salute. Qn Salus arriva su Instagram

I social non sono solo intrattenimento: sono lo spazio dove milioni di persone si informano. È qui che si forma I’opinione pubblica, anche sulla salute. QN Salus vuole presidiare questo spazio con un progetto capace di parlare il linguaggio del presente per riportare autorevolezza fiducia al centro del dibattito.

Per questo abbiamo deciso di approdare su Instagram, consolidando un percorso editoriale che già conta un canale digital collegato, dove si possono trovare approfondimenti e video-interviste. Il nostro obiettivo è far fare un passo avanti all’informazione sulla salute all’interno dei social media, accompagnando le persone nella comprensione di ciò che accade. Il canale Instagram di QN Salus contrasterà fake news, semplificazioni e consigli sbagliati che rappresentano un rischio concreto per Ia salute pubblica direttamente dove si diffondono. Lo faremo offrendo contenuti rigorosi, tempestivi e accessibili, per aiutare le persone a fare scelte più consapevoli.

La buona informazione nasce dal confronto tra chi ha le competenze per guidarlo. Per questo vogliamo creare una rete di esperti, medici, ricercatori e divulgatori per dare voce a un sapere scientifico che non resta chiuso nei convegni, ma entra nella quotidianità delle persone.

Per ogni argomento vogliamo offrire un percorso chiaro e completo affrontando la patologia, chi la cura, rispondere al dove e al come fino ad arrivare al corretto stile di vita. Per farlo ci impegniamo ad adottare un linguaggio nuovo, accessibile e attuale ma senza rinunciare alla competenza e all’autorevolezza che ci contraddistinguono.

Parleremo di screening e check-up, vaccini e campagne sanitarie, educazione sanitaria, stili di vita salutari, patologie croniche, malattie degenerative e aderenza terapeutica. Ci dedicheremo all’invecchiamento attivo, longevità e sostenibilità, sistemi di cura e residenzialità, politiche demografiche e sopporto al paziente e ai caregiver. Il nostro approccio ai temi della sanità a 360° ci spingerà a occuparci anche dei problemi come le disuguaglianze territoriali, l’accesso e le liste d’attesa, dei cambiamenti introdotti dalle nuove normative, di formazione e professioni sanitarie. Con passione vi racconteremo le novità della ricerca scientifica e farmaceutica, i cambiamenti portati da AI e Big Data, dispositivi e wearables, chirurgia e innovazioni cliniche, startup e soluzioni digitali.

Sulle piattaforme in cui chiunque può pubblicare, commentare e condividere vogliamo fare la differenza con il nostro metodo basato sul fact-checking, ovvero la verifica rigorosa delle fonti e delle informazioni, per offrirvi solo contenuti seri e affidabili. La vostra salute non si merita nulla di meno.