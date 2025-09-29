Ci sono 1,4 miliardi persone nel mondo che soffrono di ipertensione (una su 5, praticamente un’epidemia globale)

Praticamente un’epidemia che mette a rischio la salute in tutto il Pianeta: secondo un rapporto presentato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nell’ambito dell’80a Assemblea generale delle Nazioni Unite, ben 1,4 miliardi di persone soffrono di ipertensione, alcune anche già in giovanissima età.

Poco più di un abitante del Pianeta su cinque è quindi a rischio per una pressione troppo alta, con l’aggravante che solo una minoranza riesce a tenerla sotto controllo grazie ai farmaci o all’intervento su fattori negativi come il sovrappeso, la sedentarietà, lo stress e il fumo.

Un danno alla salute e all’economia

Nel lanciare l’allarme, il documento dell’Oms mette per prima cosa in evidenza profonde disuguaglianze nell’accesso alle cure. In particolare, nei Paesi a basso reddito solo il 28% dei pazienti riceve i farmaci raccomandati contro l’ipertensione contro il 93% di quelli che vivono nei Paesi ad alto reddito. E non va meglio nemmeno sul fronte dell’assistenza medica: in 99 dei 195 Stati analizzati meno del 20% dei malati è regolarmente seguito per l’osservazione e il controllo dell’ipertensione.

Ipertensione e prevenzione: 8 fattori chiave per ridurre la mortalità prematura

Per quanto prevenibile e curabile, senza interventi mirati milioni di persone continueranno così a morire prematuramente o comunque a vivere in un cattivo stato di salute, dal momento che una pressione troppo alta è tra le principali cause di infarto, ictus, malattie renali croniche e addirittura demenza senile.

A quelle sanitarie sono collegate anche enormi conseguenze economiche: tra il 2011 e il 2025 le malattie cardiovascolari, compresa l’ipertensione, saranno costate ai Paesi a basso e medio reddito circa 3,7 trilioni di dollari, pari a circa il 2% del loro Pil complessivo.

Gli ostacoli alla prevenzione e cura dell’ipertensione

Sulla base di tutte queste evidenze Tedros Adhanom Ghebreyesus, dal 2017 direttore generale dell’Oms, non ha usato mezze parole per sottolineare la gravità della situazione: «Ogni ora, oltre mille persone perdono la vita a causa di ictus e infarti dovuti all’ipertensione, e la maggior parte di questi decessi è prevenibile».

Purtroppo, in maniera altrettanto onesta il rapporto sottolinea anche la presenza di diversi ostacoli sul percorso per arrivare a un miglioramento della situazione: politiche di promozione della salute insufficienti, accesso limitato a dispositivi affidabili, mancanza di protocolli standardizzati e di personale qualificato, filiere di approvvigionamento poco sicure, farmaci costosi, scarsa tutela finanziaria dei pazienti e sistemi informativi sanitari inadeguati.

L'ipertensione è la causa principale di attacco cardiaco – foto Paul Catalin Pop / Alamy

Comunque si può e si deve intervenire

Malgrado il quadro non inviti all’ottimismo, sempre il direttore generale dell’Oms ha anche affermato che la comunità mondiale ha già a disposizione gli strumenti per invertire la tendenza: servono però volontà politica, investimenti continui e riforme mirate per salvare milioni di vite e garantire una copertura sanitaria universale.

Tom Frieden, presidente e amministratore delegato dell’organizzazione Resolve to Save Lives, ha invece ricordato che già oggi esistono farmaci sicuri, efficaci e a basso costo per controllare l’ipertensione. Tuttavia, troppe persone non riescono ancora ad accedervi: “Colmare questo divario salverà vite umane e farà risparmiare miliardi di dollari ogni anno”, è stata l’esortazione finale.

Il messaggio inviato dall’Oms e dalle diverse associazioni è chiaro: l’ipertensione è una crisi sanitaria globale già in atto, ma non inevitabile. Rafforzare le politiche di prevenzione, garantire l’accesso universale ai farmaci e migliorare la gestione a lungo termine della malattia non è soltanto un dovere di salute pubblica, ma anche un investimento per il futuro.