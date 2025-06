La nuova sfida di Guido Maria Brera: “Così combattiamo la fibrosi cistica”

Roma, 1° giugno 2025 – “Non ne ho mai parlato con nessuno ma è, forse, la cosa più bella che ho fatto nella mia vita professionale”. Dopo 17 anni, Guido Maria Brera – finanziere e scrittore, cofondatore del Gruppo Kairos e presidente di Kairos Partners, autore, tra gli altri, del best seller ‘I Diavoli’ – decide di raccontare pubblicamente il suo impegno nella Fondazione Imation, onlus da lui fondata nel 2008 per promuovere la ricerca e sostenere i bambini affetti da fibrosi cistica.

Come nasce l’idea di fondare Imation?

“Nasce da un incontro che ho avuto con la fibrosi cistica, ho conosciuto questo mondo e, attraverso la Fondazione, ho avuto il privilegio di assistere all’evoluzione delle cure per questa malattia. Una malattia molto complicata, la malattia genetica grave più diffusa che prima aveva una vita media al di sotto dei 30 anni, e che oggi è diventata molto più curabile di un tempo, molto più aggredibile dai farmaci e su questo Imation ha avuto il merito di poter contribuire alle prime sperimentazioni di questi farmaci che oggi appaiono miracolosi”.

Qual è l’obiettivo della Fondazione?

“Nella mia visione il no profit deve sempre più affiancarsi al pubblico. L’idea è stata quella di creare una sorta di joint venture pubblico-privato basata su tre pilastri. Il primo è l’assistenza ai malati dove il privato, cioè la Fondazione, stabilizza i medici migliori. Poi c’è un lavoro di squadra per aiutare chi ha problemi polmonari che si acuiscono fortemente con l’inquinamento. Milano è una delle città più inquinate del mondo e, dal 2008 al 2024, la Fondazione ha offerto gratuitamente a persone con malattie polmonari 640 soggiorni climatici in località marittime e montane e finanziato soggiorni a lungo termine per famiglie di pazienti trapiantati. Ci siamo affiancati agli assistenti sociali per individuare le famiglie più bisognose e, puntellando ogni esigenza, abbiamo offerto un supporto a 360 gradi: da una casa, alla sua pulizia alla fornitura di medicinali. E lanciato il progetto sport (essenziale per aiutare i polmoni in sofferenza) nel sostenere le famiglie con difficoltà economiche ad avere accesso gratuito ad attività sportive. Il terzo pilastro è stato quello di aiutare la ricerca in modo concreto e non utopico. Abbiamo scelto di non dare finanziamenti a pioggia ma di individuare solo rarissimi progetti specifici con buone potenzialità”.

Finanziare una ‘ricerca intelligente’, ci siete riusciti?

“Siamo stati molto fortunati. Abbiamo intuito presto che c’era un’azienda, la Vertex Pharmaceuticals, che stava usando un modulatore per questa malattia che poteva davvero funzionare e abbiamo scelto la via dell’affiancamento contribuendo lateralmente all’accelerazione di questo farmaco finanziandone in parte la sperimentazione. Abbiamo solo e in piccola parte accelerato un processo che stava avvenendo sotto i nostri occhi. Oggi questo farmaco è diventato realtà: da anni è in commercio in Italia e in tutto il mondo e ha cambiato la vita dei malati di fibrosi cistica per sempre”.

Il pubblico, da solo, non riesce a rispondere alle necessità dei pazienti?

“Viviamo in un mondo dove se il privato non entra ad aiutare il pubblico, il pubblico non ce la fa più, affonda per problemi di bilancio. Quel welfare state meraviglioso del ‘900 oggi lo stiamo pian piano perdendo. La fortuna di Imation è aver trovato un pubblico ‘illuminato’, in particolar modo il Policlinico di Milano, che ha sempre accettato dei protocolli di governance ibrida per stabilizzare i medici impegnati nella cura della fibrosi cistica. Medici che conoscevano benissimo i pazienti e che era necessario incardinare nella struttura. Questo bellissimo esperimento di cooperazione ha permesso di anticipare assunzioni che magari, a causa di vincoli di bilancio, non sarebbero avvenute per anni”.

Perché ha scelto di parlare di Imation solo ora?

“Il Centro Regionale di Fibrosi Cistica di Milano sta diventando sempre più un centro di eccellenza anche per la cura della tosse in generale. Questi medici che curano una delle malattie più difficili, oggi, grazie a tali competenze, sono capaci anche di curare delle patologie meno gravi con benefici per una platea molto più ampia di persone. E credo che tale esempio virtuoso vada promosso pubblicamente. E poi forse in me c’è un’insofferenza per un modo di fare charity troppo ostentato e a volte inefficiente dove i costi organizzativi assorbono la gran parte o tutta la raccolta. Non voglio polemizzare ma rivendicare fortemente la libertà per ognuno di poter decidere al meglio come dedicarsi agli altri, rivendicare il diritto a sottrarsi agli eventi di beneficenza. Per me la vera sensazione di completezza e rara felicità è avere conosciuto un mondo di eroi moderni che come i giusti di Borges mandano avanti il mondo semplicemente facendo il loro dovere, e forse era arrivato il momento in qualche modo di ricordarli”.