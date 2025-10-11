Innovazione, ricerca e corporazione. La via da seguire

Vincenzi*

Un tumore raro colpisce meno di 6 persone ogni 100.000 abitanti l’anno. Ma dietro questo numero si nasconde una galassia di malattie molto diverse tra loro: oltre 200 tipologie, che vanno dai sarcomi ai tumori neuroendocrini, dai tumori pediatrici fino a forme ancora più rare, dette ultra-rare, con meno di un caso ogni milione di persone all’anno. In Europa si stimano circa 650.000 nuove diagnosi ogni anno, pari al 20 per cento di tutti i tumori, ma con minori risorse dedicate e protocolli terapeutici spesso carenti.

Uno dei problemi principali nei tumori rari è la diagnosi tardiva o errata. Per questo in Italia è nata la Rete Nazionale Tumori Rari e, a livello europeo, la rete EURACAN, che collegano ospedali e centri di eccellenza per garantire diagnosi accurate e trattamenti appropriati. L’obiettivo è univoco: ridurre le disuguaglianze territoriali e offrire a ogni paziente l’accesso a specialisti con esperienza nella sua specifica malattia. Per affrontare nella maniera migliore possibile i tumori rari la multidisciplinarietà è cruciale. Infatti, nei tumori rari, dove le evidenze scientifiche sono limitate, il confronto tra discipline diverse diventa il vero motore della qualità delle cure. Il trattamento dei tumori rari dipende da molti fattori, ma in generale, tre sono le grandi sfide: pochi farmaci approvati, poche evidenze scientifiche solide e difficoltà di accesso alle terapie innovative. Per molti tumori rari, la chirurgia rimane il cardine del trattamento, spesso associata a radioterapia.

Ma la complessità anatomica di alcune sedi richiede equipe altamente specializzate per garantire resezioni complete e sicure. La chemioterapia tradizionale resta uno strumento importante, ma spesso con efficacia limitata. Negli ultimi anni sono emerse terapie più innovative – come, ad esempio, quelle a bersaglio molecolare, quelle cellulari e geniche o l’immunoterapia – la maggior parte delle quali è ancora in fase sperimentale, ma promettenti per alcune forme rare.

Molti di questi farmaci rientrano nella categoria dei farmaci orfani, destinati a malattie rare e sviluppati con incentivi specifici da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e della Food and Drug Administration americana. Fare ricerca nei tumori rari è complicato: pochi pazienti, scarsa disponibilità di fondi e difficoltà a condurre studi clinici tradizionali. Un rischio concreto nella ricerca in questo campo è rappresentato dall’unire tumori molto diversi in un unico studio, solo per raggiungere un numero sufficiente di pazienti.

Questo può portare a risultati fuorvianti: un farmaco efficace in un sottotipo potrebbe sembrare inutile se i dati vengono sommati a quelli di altri tumori refrattari e viceversa. Le prospettive future per i tumori rari sono legate a due grandi innovazioni: innanzitutto l’intelligenza artificiale per analizzare grandi quantità di dati clinici e molecolari, scoprendo pattern utili a diagnosi e terapie personalizzate. E poi la medicina di precisione, che mira a trattare ogni paziente in base alle caratteristiche genetiche del suo tumore, superando l’approccio ’taglia unica’ della chemioterapia tradizionale. In conclusione, i tumori rari rappresentano una sfida silenziosa, ma non senza speranza.

Negli ultimi vent’anni la sopravvivenza è migliorata grazie a reti di centri di riferimento, lo sviluppo di farmaci innovativi e una crescente attenzione della comunità scientifica. La strada è ancora lunga: servono più ricerca, più collaborazione internazionale e politiche sanitarie integrate. La rarità non deve significare rassegnazione: dietro ogni numero c’è una persona con diritto alla migliore cura possibile.

*Responsabile Day Hospital Oncologico

Fondazione Policlinico Universitario

Campus Bio-Medico