Influenza, 13 milioni di italiani colpiti dal virus

Superano quota 13 milioni (13.021.000) gli italiani colpiti da influenza e virus similari dall'inizio della sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto superiore di sanità, con circa 645mila nuovi casi registrati dal 24 febbraio al 2 marzo. Nella nona settimana del 2025 "continua a scendere la curva epidemica dei casi di sindromi simil-influenzali, dopo aver raggiunto il picco stagionale nella quarta settimana con un'incidenza di 17,6 casi per mille assistiti".

L’incidenza

Negli ultimi 7 giorni in esame il dato passa a "10,9 casi per mille assistiti (12,7 nella settimana precedente)" e "la curva raggiunge la soglia di bassa intensità", da media che era la settimana precedente. E' quanto emerge dal bollettino aggiornato dall'Iss.

"L'incidenza è in diminuzione in tutte le fasce di età, maggiormente nei bambini sotto i 5 anni in cui l'incidenza è pari a 28,2 casi per mille assistiti (32,5 nella settimana precedente)", si legge nel report epidemiologico, in cui viene ricordato che "il numero di sindromi simil-influenzali è sostenuto anche da altri virus respiratori" oltre a quelli dell'influenza vera e propria.

Le regioni più colpite

Le regioni più colpite sono "Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna", mentre "Basilicata e la Calabria non hanno attivato la sorveglianza epidemiologica". Il report virologico indica che, "durante la settimana numero 9 del 2025, continua a diminuire la percentuale dei campioni risultati positivi per influenza (28,2%), rispetto alla settimana precedente (29,2%)".

Nel dettaglio, "tra i 2.801 campioni ricevuti dai laboratori della rete RespiVirNet, 790 sono risultati positivi per influenza, di cui 433 di tipo A (195 di sottotipo H3N2, 95 H1N1pdm09 e 143 non ancora sottotipizzati) e 357 di tipo B. Tra i campioni analizzati nella nona settimana, 275 (9,8%) sono risultati positivi per virus respiratorio sinciziale, 34 (1,2%) per Sars-CoV-2 e i rimanenti 468 sono risultati positivi per altri virus respiratori: 199 (7,1%) rhinovirus, 106 metapneumovirus, 72 coronavirus umani diversi da Sars-CoV-2, 52 adenovirus, 27 bocavirus e 12 virus parainfluenzali".