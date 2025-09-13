"Infiammazione all’orecchio medio. I segnali da non trascurare"
"Tra le forme più comuni di perdita uditiva temporanea infantile c’è l’ipoacusia trasmissiva, che deriva da un ostacolo meccanico al...
"Tra le forme più comuni di perdita uditiva temporanea infantile c’è l’ipoacusia trasmissiva, che deriva da un ostacolo meccanico al passaggio del suono dall’orecchio esterno a quello interno". Così la professoressa Francesca Forli (nella foto) della U.O. Otorinolaringoiatria Audiologia e Foniatria Universitaria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. "A causarla, principalmente, episodi infiammatori dell’orecchio medio che provocano l’accumulo di muco o catarro nella cassa timpanica (otite media effusiva). Spesso – dice Forli – questa condizione si associa a ipertrofia adenoidea, che, ostacolando la ventilazione dell’orecchio medio, favorisce la persistenza del muco. Forme infiammatorie che, se non trattate, possono causare problematiche persistenti quali l’otite media cronica". Se l’udito è compromesso, anche temporaneamente, "possono comparire ritardi nel linguaggio e problemi di attenzione e apprendimento". Campanello d’allarme per i genitori "il bambino che non reagisce ai suoni o alla voce, parla meno dei coetanei, alza il volume di tv e dispositivi, è distratto o fatica a seguire le conversazioni". Questa forma di ipoacusia è spesso curabile. "I trattamenti variano dalla terapia medica fino a interventi chirurgici come il posizionamento di drenaggi transtimpanici associato alla rimozione delle adenoidi o, a volte, timpanoplastica".