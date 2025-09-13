"Infiammazione all’orecchio medio. I segnali da non trascurare"

"Tra le forme più comuni di perdita uditiva temporanea infantile c’è l’ipoacusia trasmissiva, che deriva da un ostacolo meccanico al passaggio del suono dall’orecchio esterno a quello interno". Così la professoressa Francesca Forli (nella foto) della U.O. Otorinolaringoiatria Audiologia e Foniatria Universitaria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. "A causarla, principalmente, episodi infiammatori dell’orecchio medio che provocano l’accumulo di muco o catarro nella cassa timpanica (otite media effusiva). Spesso – dice Forli – questa condizione si associa a ipertrofia adenoidea, che, ostacolando la ventilazione dell’orecchio medio, favorisce la persistenza del muco. Forme infiammatorie che, se non trattate, possono causare problematiche persistenti quali l’otite media cronica". Se l’udito è compromesso, anche temporaneamente, "possono comparire ritardi nel linguaggio e problemi di attenzione e apprendimento". Campanello d’allarme per i genitori "il bambino che non reagisce ai suoni o alla voce, parla meno dei coetanei, alza il volume di tv e dispositivi, è distratto o fatica a seguire le conversazioni". Questa forma di ipoacusia è spesso curabile. "I trattamenti variano dalla terapia medica fino a interventi chirurgici come il posizionamento di drenaggi transtimpanici associato alla rimozione delle adenoidi o, a volte, timpanoplastica".