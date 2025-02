’In caso di’: il farmacista guida la tua salute

Cosa fare in caso di… malanno stagionali d’inverno? Ricordarsi sempre la vitamina D. E se in primavera assumiamo un integratore di magnesio? Bisogna sapere che le fonti di magnesio non sono tutte uguali. In estate, poi in caso di forte sete è meglio aggiungere una bustina di sali minerali all’acqua fresca, mentre al primo raffreddore d’autunno teniamo presente che la vitamina C da sola non basta.

Sono solo alcuni esempi suggerimenti racchiusi nel volume “In caso d’ - Prevenzione, rimedi naturali a consigli senza tempo”, scritto da Eugenio Genesi e Francesco Garruba (nella foto), due farmacisti che nel 2020 hanno fondato la pagina Intagram “InCasoDi” (che al momento conta oltre 320.000 followers) con consigli quotidiani pratici ed efficaci e sempre attuali.

Il volume, edito da Rizzoli, è una vera e propria ‘mappa temporale’ per prendersi cura di sé in ogni stagione: consigli e suggerimenti utili per la prevenzione, e come affrontare in modo corretto malanni e disturbi. Così, scopriamo come il sistema immunitario va aiutato in modo diverso durante l’anno, quando mangiare la frutta può diventare un problema o gli sport da evitare in caso di cellulite.

Ma non ci sono solo curiosità: ‘In Caso di’ è un vero manuale di benessere che spiega passo passo e con autorevolezza l’approccio corretto sia per la prevenzione che per la cura. Ogni capitolo è dedicato a una stagione, e suddiviso in 4 categorie: Pelle, Esercizio fisico, Alimentazione, Integrazione. In ogni capitolo sono presenti varie schede di approfondimento, che aiutano il lettore a capire meglio, ad esempio, la composizione di alcuni farmaci, o alcune patologie specifiche (come la sarcopenia, la sindrome metabolica o l’antibiotico-resistenza), o i benefici di terapie naturali ecc ecc.

Mai come in questi ultimi anni, parlando di salute è importante ribadire l’autorevolezza e le conoscenze scientifiche di chi dispensa consigli, per evitare di cadere in fake news pericolose. Garruba e Genesi sono due farmacisti affermati, con specializzazioni in Medicina funzionale, e a corredo di quanto scritto nel volume c’è una corposa bibliografia di pubblicazioni e articoli scientifici, suddivisa per stagioni.

Franca Ferri