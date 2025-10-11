Il materasso medicale per prevenire e curare lombalgia e dorsalgia

Il mal di schiena è una patologia muscoloscheletrica tra le più diffuse, basti pensare che in Italia ne soffrono circa 15 milioni di persone, con oltre 10 milioni che convivono con dolore cronico per almeno tre mesi consecutivi. Per prevenire e trattare queste patologie, esistono diversi approcci terapeutici da quelli farmacologici a quelli legati all’ergonomia del sonno. Per un riposo ottimale, le caratteristiche di un materasso, come la rigidità, i materiali e la distribuzione della pressione, possono influenzare significativamente l’allineamento della colonna vertebrale e, di conseguenza, la percezione del dolore, diventando fondamentali per la salute della colonna vertebrale visto che, in generale, le persone trascorrono quasi un terzo della loro vita a letto.

Durante il giorno, la colonna vertebrale subisce processi di contrazione e irrigidimento muscolare, i dischi intervertebrali si comprimono riducendo lo spazio fisiologico tra le vertebre e aumentando il rischio di dolore e degenerazione. Favorendo un leggero allungamento della colonna, invece, si facilita la decompressione dei dischi, il rilassamento delle contratture e una migliore circolazione del sangue nei tessuti.

Nasce da queste evidenze, MagniStretch® di Alessanderx, un materasso e un guanciale medicali certificati CE che agiscono attraverso la trazione

biomeccanica durante il riposo. Grazie a un sistema brevettato di lastre inclinate e schiuma ad alta resistenza, il materasso induce un allungamento passivo della colonna vertebrale sfruttando la distribuzione del peso corporeo, decomprimendo così i dischi intervertebrali, favorendo il recupero discale e riducendo la tensione muscolare. Stessa cosa anche per il cuscino che genera uno stretching passivo del tratto cervicale, dalle spalle all’occipite. MagniStretch®, si avvale di un brevetto a livello internazionale, è stato testato meccanicamente con risultati certificati, validato scientificamente e riconosciuto dall’American Chiropractic Association. Inoltre, i suoi benefici sono stati provati da studi clinici che hanno mostrato una riduzione significativa del dolore lombare e cervicale, un miglioramento funzionale e il recupero della qualità del sonno. Ma non è tutto. Tra i suoi atout, vanta anche una totale sicurezza e sostenibilità; si avvale infatti, della certificazione OEKO-TEX® Standard 100, che garantisce l’assenza di sostanze nocive e il rispetto degli standard di sicurezza ambientale, ed è realizzato con materiali innovativi come Memoform® e tessuti tecnologici come Outlast®, sviluppato dalla NASA, che assicura il massimo comfort termoregolatore.