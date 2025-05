Il futuro dell’industria farmaceutica: "L’Europa difenda i nostri brevetti"

"L’Europa stia dalla parte dell’industria farmaceutica e tuteli la proprietà intellettuale, per tutelare la competitività delle imprese in un mondo nel quale il nostro settore marcia a velocità diverse: da una parte la deregulation di Usa e Cina, dall’altra un’Europa condizionata dalla burocrazia". Parola di Lucia Aleotti, vicepresidente di Confindustria durante il convegno promosso da Farmindustria su Innovazione e produzione di valore. L’industria farmaceutica: un patrimonio che l’Italia non può perdere, che si è tenuto qualche giorno fa ai Laboratori Guidotti a Pisa, moderato dalla direttrice del Qn, Agnese Pini. L’ex presidente del Gruppo Menarini ha spiegato che i lacci e lacciuoli di un sistema che rende farraginosi gli investimenti delle imprese rischiano di minare alle fondamenta un sistema che deve fronteggiare una concorrenza globale, con regole d’ingaggio diverse.

"Solo l’Europa – ha sottolineato Aleotti – ha varato una norma che individua le imprese farmaceutiche come i principali soggetti inquinanti, nonostante da molti anni abbiamo impianti efficaci di depurazione per le nostre produzioni: stiamo parlando di 12 miliardi di euro di costi in un anno che ricadranno sulle industrie. Usa e Cina intanto allungano proprietà intellettuale e allocano importanti risorse per incentivare sviluppo e ricerca, mentre in Europa combattiamo con la burocrazia". E allora la strada da seguire, secondo la numero 2 degli Industriali è "quella imboccata dal Governo che si è messo dalla parte giusta della scelta, conduce battaglie in Europa in questa direzione e per questo speriamo che l’azione italiana coinvolga tutte le forze politiche".

"L’Europa – ha concluso – sta perdendo pezzi importanti di economia: la lotta ai cambiamenti climatici è sacrosanta ma questo obiettivo finora è stato declinato in modo quasi sovietico sempre sulle spalle delle imprese senza tenere conto della competizione globale e così rischiamo un indebolimento complessivo delle industrie europee soprattutto rispetto a giganti economici come Cina e India che continuano a utilizzare il carbone per la crescita economica. Così finisce che i sacrifici europei risultino del tutto inutili e si penalizza gravemente il sistema industriale del nostro continente rispetto alla competitività globale".

Il grido d’allarme di Aleotti è stato rilanciato anche da Marcello Cattani, presidente di Farmindustria: "Né le tariffe né la deregolamentazione sono la strada giusta per difendere l’innovazione e la ricerca e sono un assist incredibile alla Cina nella capacità di attrarre investimenti in ricerca e sviluppo di nuovi farmaci: per questo siamo al fianco del Governo e di quelle realtà regionali e locali che vogliono recuperare il terreno perduto per giocare un ruolo di primo piano in uno scenario internazionale sempre più competitivo".

D’altra parte i numeri del comparto in Italia dimostrano l’importanza strategica del settore: 56 miliardi di produzione nel 2024, di cui 54 di export, con un incremento di 21 miliardi di surplus con l’estero di farmaci e vaccini, 71 mila addetti (+8% in cinque anni), di cui circa metà donne e un numero crescente di giovani, investimenti di 4 miliardi di euro sul territorio in produzione e ricerca.

Ecco perché il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha ribadito il sostegno dell’esecutivo annunciando l’impegno "per la delega al governo per elaborare un testo unico della legislazione farmaceutica capace di dare slancio a un comparto economico determinante per l’Italia e costruire un impianto normativo moderno e più efficace, che dia risposte alle richieste del mondo industriale ma anche ai cittadini-pazienti salvaguardando l’interesse pubblico e valorizzando al tempo stesso la produzione industriale che per l’Italia è strategica".