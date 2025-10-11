Il dolore addominale e le incertezze della diagnosi. Seguire sempre il paziente

Quando studiavo medicina, nelle aule dell’università veniva spesso ripetuto il detto "Il dolore addominale è la fossa del cattivo medico". Da allora le cose sono molto cambiate perché l’evoluzione di tecnologie come l’ecografia e la Tac ha grandemente ridotto il rischio di commettere errori nella diagnosi di questo diffusissimo sintomo.

Eppure, il dolore addominale resta una situazione che spesso elude una diagnosi precisa, a volte creando un clima di sfiducia nei confronti del medico. Basti dire che nel grande ospedale dove ho lavorato per circa quindici anni, la diagnosi più frequente di dimissione dal Pronto Soccorso nei pazienti con questo disturbo era quella di ’Dolore addominale di causa non precisata’.

Contrariamente a quanto si potrebbe ritenere a prima vista, questa è la diagnosi più onesta e più corretta che si possa fare quando, dopo un’adeguata valutazione clinica, laboratoristica e ecografica/radiologica, siano state escluse tutte le cause gravi o preoccupanti che potrebbero causare dolore all’addome.

Niente infiammazioni viscerali acute (peritonite, appendicite, colecistite e via dicendo); niente patologie vascolari (ischemia intestinale, dissezione di aneurisma ecc.), niente problemi dell’apparato genito-urinario, nessuna occlusione intestinale. Infine, niente patologie extra-addominali, come per esempio un infarto che può a volte manifestarsi come un mal di stomaco causando gravi errori diagnostici. In questi casi, proporre una diagnosi di comodo dicendo che si tratta di una gastrite, di una duodenite o di una colite (tutte situazioni difficilmente oggettivabili) esporrebbe da un lato al rischio di terapie scorrette o non indicate, dall’altro a quello di sottovalutare la possibilità di non aver riconosciuto un quadro acuto in fase molto iniziale. In effetti, circa due pazienti ogni cento dimessi con diagnosi di dolore non specificato tornavano nel mio ospedale nei giorni successivi e spesso veniva posta una diagnosi di appendicite o di infezione genitale.

Riconoscere la propria incertezza può essere dunque la cosa migliore da fare, ma questo non significa abbandonare il paziente a se stesso. Al contrario, è indispensabile offrire chiare indicazioni di comportamento e l’assoluta disponibilità a rivalutare il problema in qualsiasi momento, nel caso di un peggioramento o se il dolore non si risolve in breve tempo.