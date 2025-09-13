I tre ragazzi di Duchenne in una miniserie

di Giorgia De Cupertinis

Sei episodi per raccontare le storie di Misha, Jacopo e Samuele. Tre giovani ragazzi che affrontano la distrofia muscolare di Duchenne con una forza che non si misura nei muscoli, ma nei sogni che inseguono, nelle passioni che portano avanti e nei loro progetti di vita. In occasione della giornata mondiale per la sensibilizzazione sulla DMD, celebrata il 7 settembre, Italfarmaco ha dato via alla campagna di informazione ’Con tutta la forza che ho. Le sfide di normalità dei ragazzi Duchenne’.

Un’iniziativa, realizzata con il patrocinio di Parent Project aps, nata per raccontare da vicino bisogni, sogni e sfide quotidiane dei bambini e dei ragazzi che convivono con questa malattia neuromuscolare rara, che provoca un progressivo indebolimento di tutti i muscoli, inclusi quello cardiaco e quelli respiratori. La miniserie, composta da sei episodi, è in onda sul canale YouTube dedicato alla campagna e racconta, storia dopo storia, le sfide dei tre giovani protagonisti.

Assieme a Misha (12 anni), Jacopo (22 anni) e Samuele (13 anni) ci sono gli amici, la loro famiglia, le maestre e compagni di classe, l’allenatore e la squadra di calcio, ma soprattutto dei tutor d’eccezione: si tratta del gruppo musicale dei Finley, che con la loro energia hanno accompagnato i tre giovani protagonisti in un racconto di forza e determinazione, cioè quella dei sogni che vanno oltre la malattia. Al centro della serie ci sono l’ascolto, l’inclusione, ma anche le difficoltà quotidiane, come gli ostacoli architettonici, sociali, burocratici e culturali che i ragazzi con distrofia muscolare di Duchenne affrontano ogni giorno. Un racconto sincero e profondo che restituisce uno sguardo autentico sui bisogni di una comunità di giovani italiani e delle loro famiglie: in Italia la diagnosi avviene intorno ai tre anni e mezzo di età.

"La distrofia muscolare di Duchenne è una delle forme più comuni e gravi di distrofia muscolare pediatrica. Questa malattia ereditaria interessa prevalentemente il sesso maschile ed è causata da mutazioni del gene DMD, che impediscono la produzione di distrofina funzionale, causando un progressivo danno alle fibre muscolari – spiega il professor Eugenio Mercuri, MD, Direttore dell’Unità operativa di Neuropsichiatria infantile del Policlinico Agostino Gemelli presso l’Università Cattolica di Roma –. Con il progredire della malattia, i bambini e ragazzi perdono la capacità di camminare e intervengono problematiche cardiache e respiratorie. A oggi non esistono farmaci in grado di curare in via definitiva la malattia, ma possiamo contare su terapie in grado di ritardare la progressione della malattia, con un impatto positivo atteso sulla qualità di vita dei giovani pazienti e delle loro famiglie".

La campagna di informazione punterà così i riflettori sulle sfide quotidiane dei ragazzi con Distrofia Muscolare di Duchenne, mostrando in modo chiaro e concreto i loro bisogni. "Come azienda abbiamo voluto con forza questa campagna di sensibilizzazione, per supportare la comunità italiana Duchenne nel fare sentire la propria voce e i propri bisogni, mettendo in primo piano la quotidianità dei pazienti e delle loro famiglie – commenta Alessandra Baroni, MD Cluster Medical Director Rare Disease Italfarmaco –. Il nostro impegno va oltre la ricerca medico-scientifica e lo sviluppo di soluzioni terapeutiche, perché siamo convinti che per rispondere ai bisogni di chi affronta la distrofia muscolare di Duchenne serva innovazione, ma anche una rete di consapevolezza, supporto e impegno collettivo e ci auguriamo che questa campagna possa dare un contributo in questa direzione".

Così anche Cristina Picciolo, Direttrice Generale di Parent Project aps: "Nella giornata in cui tutto il mondo ha celebrato la lotta alla DMD – spiega – abbiamo voluto sostenere questa campagna di informazione per alzare una voce che possa essere ascoltata e far conoscere in modo autentico le sfide di normalità dei ragazzi Duchenne, che non si sentono supereroi, non chiedono pietismo, ma vogliono essere bambini, ragazzi giovani come tutti gli altri, con le stesse opportunità, le stesse passioni e una quotidianità fatta di scuola, sport, socialità, viaggi e tanto altro. Le famiglie italiane che vivono con la DMD hanno bisogno di ricerca scientifica, nuove risposte terapeutiche, ma anche di una società in grado di fare rete intorno ai bisogni dei pazienti come Misha, Jacopo e Samuele, i protagonisti della serie, per garantire loro una vita di qualità".