  1. Home
  2. News
  3. I funghi champignon proteggono la prostata

I funghi champignon proteggono la prostata

Uno studio della City of Hope rivela come gli champignon (Agaricus bisporus) sono in grado aiutare a contrastare il tumore...

di Redazione Salus
11 ottobre 2025
XWhatsAppPrint

Uno studio della City of Hope rivela come gli champignon (Agaricus bisporus) sono in grado aiutare a contrastare il tumore alla prostata grazie a un effetto immunomodulatore.

Per i ricercatori, il meccanismo d’azione antitumorale dei prataioli bianchi è legato ad alcuni composti bioattivi che riducono le cellule mieloidi soppressorie (MDSC), queste ultime in grado di favorire la crescita tumorale. Inoltre gli champignon potenziano la risposta immunitaria attivando cellule T e cellule natural killer.

© Riproduzione riservata