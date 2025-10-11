I funghi champignon proteggono la prostata
Uno studio della City of Hope rivela come gli champignon (Agaricus bisporus) sono in grado aiutare a contrastare il tumore alla prostata grazie a un effetto immunomodulatore.
Per i ricercatori, il meccanismo d’azione antitumorale dei prataioli bianchi è legato ad alcuni composti bioattivi che riducono le cellule mieloidi soppressorie (MDSC), queste ultime in grado di favorire la crescita tumorale. Inoltre gli champignon potenziano la risposta immunitaria attivando cellule T e cellule natural killer.