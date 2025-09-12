Guerra al cancro. La stevia si allea

Uno dei dolcificanti più noti e utilizzati, la stevia, ricavata dalle foglie dell’omonima pianta del Sud America (Stevia rebaudiana), non finisce di stupire per le sue virtù. E non solo perché ha praticamente zero calorie e un potere dolcificante 200-300 volte superiore al saccarosio, lo zucchero da tavola. Oltre ad avere proprietà antiacido e ipotensive e un potere antiossidante, perfetto contrastare l’invecchiamento cutaneo, potrebbe rivelarsi anche una potente arma contro il cancro.

I ricercatori giapponesi del Dipartimento di Scienze Probiotiche per la Medicina Preventiva (Scuola di Dottorato in Scienze Biomediche e della Salute) dell’Università di Hiroshima, guidati da Masanori Sugiyama, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Interna Generale dell’Ospedale Universitario, hanno scoperto che fermentando a 37° C per tre giorni, in ambiente privo di ossigeno, le foglie di stevia, con un batterio del genere Lactobacillus – esattamente con il Lactobacillus plantarum SN13T, un ceppo simile a quelli utilizzati per fermentare il pane e lo yogurt - si ottiene una molecola dall’effetto antitumorale: l’estere metilico dell’acido clorogenico o CAME.

Testata su cellule tumorali ai reni coltivate in vitro, ha infatti, attivato l’apoptosi (o suicidio cellulare) portando alla morte le cellule malate, impedendone anche la moltiplicazione grazie a un “blocco” in una particolare fase della loro crescita conosciuta come G0/G1.

Il tutto però, preservando la maggioranza delle cellule sane non colpite dal cancro. Nonostante il CAME sia stato sperimentato solo su cellule coltivate in vitro su piastre di Petri, le sue proprietà antitumorali, particolarmente spiccate nei confronti del tumore al pancreas, fanno ben sperare gli scienziati per la creazione di un farmaco specifico basato su questo principio attivo.

In soli due giorni di esposizione al CAME infatti, le cellule tumorali portate all’apoptosi sono passate dal 4,4% a oltre il 21%, dimostrando così che questa molecola riesce a rallentare la progressione di un tumore e a “ucciderlo”.

Inoltre, il CAME ha funzionato a basso dosaggio e non ha aggredito le cellule sane, anzi, essendo l’estratto di stevia fermentata un potente antiossidante, più dell’estratto non fermentato, ha fornito loro ulteriore protezione, come dimostrato da test in vitro. Tuttavia, i ricercatori, pur riconoscendo le potenzialità e la grande importanza della loro scoperta, sono molto cauti.

Servono ulteriori ricerche, test e trial pre-clinici e, solo se risponderanno a specifici requisiti di sicurezza ed efficacia, si procederà con la sperimentazione sull’uomo che, purtroppo potrebbe fallire.

È noto che alcuni composti che si dimostrano molto validi quando utilizzati in test in vitro, non danno gli stessi risultati negli studi clinici sull’uomo a causa della complessità del corpo umano.