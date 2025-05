La scoperta genetica che può rivoluzionare il trattamento della gotta: 377 indizi nel Dna

Certo essere sregolati a tavola ed eccedere con l’alcol sono comportamenti da evitare, ma potrebbero non essere le cause scatenanti della gotta. Un importante studio pubblicato su Nature Genetics afferma infatti che la predisposizione genetica gioca un ruolo determinante nello sviluppo della malattia.

Si tratta di una scoperta che potrebbe cambiare radicalmente non solo il modo in cui la gotta viene prevenuta e trattata, ma anche in cui viene percepita a livello sociale.

377 “indizi” nel Dna

Un team internazionale di scienziati ha analizzato i dati genetici di ben 2,6 milioni di persone, oltre 120.000 delle quali soffrivano di gotta conclamata. Confrontando i profili di chi era affetto dalla malattia con quelli di chi non ne era stato colpito, i ricercatori hanno identificato ben 377 regioni del Dna collegate alla gotta, di cui 149 non erano mai state associate in precedenza al disturbo.

Secondo gli scienziati, il risultato è inequivocabile: la predisposizione genetica ha un impatto molto più profondo di quanto si sia mai creduto sul rischio di sviluppare la gotta. In particolare, avere un particolare profilo del Dna influenza la quantità di acido urico presente nel sangue, elemento centrale della patologia, così come il modo in cui il corpo lo gestisce e quello in cui il sistema immunitario reagisce alla conseguente formazione dei cristalli che causano il dolore articolare durante gli attacchi di gotta.

Una malattia da considerare in modo diverso

I riflessi pratici dello studio sono molteplici. Innanzitutto, partire dalla causa genetica apre la strada a trattamenti maggiormente mirati, anche grazie alla possibilità di ripensare l’uso dei farmaci già prescritti per modulare con più precisione la risposta immunitaria del corpo all'accumulo di acido urico.

Inoltre, il riconoscimento del ruolo centrale della genetica nell’insorgenza della gotta può portare a un diverso approccio sociale alla malattia, riducendo il senso di colpa e di vergogna spesso provato dai pazienti e promuovendo l'accesso alle cure preventive. “La gotta è una malattia cronica con una base genetica e non è colpa di chi ne soffre. Il mito che la gotta sia causata solo dallo stile di vita o dalla dieta deve essere sfatato”, ha dichiarato l’epidemiologo Tony Merriman dell’Università di Otago (Nuova Zelanda), riassumendo il pensiero di tutti gli specialisti che hanno partecipato alla ricerca.

Cos’è la gotta e come si cura

Gli attacchi di gotta vengono scatenati da livelli elevati di acido urico nel sangue (iperuricemia), con la conseguente formazione di cristalli che si depositano nelle articolazioni, provocando dolore e infiammazione. L'articolazione più comunemente colpita è quella alla base dell'alluce, ma possono essere interessate anche le caviglie, le ginocchia, i polsi e i gomiti.

I sintomi tipici della gotta insorgono spesso improvvisamente (specie durante la notte) e includono dolore intenso, gonfiore, arrossamento e sensazione di calore nell'articolazione colpita. Il trattamento degli attacchi acuti prevede l'uso di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), colchicina o corticosteroidi. Per prevenire recidive e complicanze, si utilizzano invece farmaci che riducono i livelli di acido urico nel sangue, come l'allopurinolo o il febuxostat.

Tante (utili) limitazioni a tavola

Anche se il nuovo studio pone l’accento sull’origine genetica della malattia, è poi anche importante uno stile di vita sano, specie a tavola, per contrastare le infiammazioni. Contro la gotta è infatti importante limitare il consumo di alcol e limitare gli alimenti ricchi di purine, sostanze coinvolte con la produzione di acido urico.

La lista di questi cibi “a rischio” è purtroppo per i pazienti molto lunga: si va infatti dal pesce azzurro (sarde, acciughe, aringhe) ai crostacei, dalle frattaglie (fegato, animelle, rognone, cervello) alle carni in generale e ai salumi, dai legumi alle verdure come asparagi, spinaci e cavolfiori, dalla frutta secca ai funghi.