Salute mentale, un diritto per tutti. Mattarella: “È il pilastro del benessere collettivo”

Roma, 10 ottobre 2025 – “Prendersi cura della propria salute mentale non è un bisogno secondario: è un diritto fondamentale che rafforza i pilastri della nostra convivenza”. È un richiamo alla consapevolezza il messaggio lanciato oggi dal presidente Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale per la Salute Mentale 2025.

La salute mentale è un diritto umano universale: quest'anno la ‘World Mental Health Day’ – istituita nel 1992 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dalla ‘World Federation of Mental Health’ – è dedicata al benessere psicologico in contesti di conflitto, catastrofi ed emergenze, un tema che riguarda soprattutto i minori. È fondamentale garantire l'accesso a un supporto psicologico di qualità, indipendentemente da dove si viva.

Disturbi psicologici per 16 milioni di italiani

Solo nel 2024, 16 milioni di italiani hanno avuto disturbi psicologici di media e grave entità. Ansia e depressione sono tra le problematiche più diffuse e colpiscono, in particolare, donne e giovani. Ma non solo: l'Istituto Superiore di Sanita' (Iss) riferisce che più del 6% degli adulti e il 9% degli over 65 lamentano sintomi depressivi, ma spesso lo stigma e la vergogna impediscono di chiedere aiuto.

“Vivere con un disturbo psichico – continua il presidente della Repubblica – obbliga ad affrontare ogni giorno ostacoli nello studio, nel lavoro e nelle relazioni. Ostacoli spesso resi più duri dal pregiudizio e dall'esclusione sociale, frutto di una cultura che ancora fatica a comprendere il disagio e la malattia. Incoraggiare la prevenzione, garantire un'assistenza di qualità e favorire percorsi di partecipazione attiva significa tutelare il benessere collettivo”.

"Quanto avviene nel mondo ha conseguenze profonde”

"Il tema scelto per la Giornata Mondiale della Salute Mentale 2025, dedicato al benessere psicologico in contesti di conflitto, catastrofi ed emergenze, ci ricorda che quanto avviene nel mondo ha conseguenze profonde e durature che possono segnare individui e comunità per anni. In queste situazioni, una persona su cinque sviluppa disturbi mentali”.

“La salute mentale, ci ricorda la Dichiarazione di Parigi adottata lo scorso giugno anche da parte del nostro Paese, sollecita una responsabilità condivisa, superando la visione che la riduce a un tema esclusivamente sanitario”, conclude Matteralla.

Unicef: suicidio quarta causa di morte tra gli adolescenti

Come ricorda l'Unicef, oltre 473 milioni di bambini, uno su sei a livello globale, vivono in aree colpite da conflitti. Oggi esistono trattamenti farmacologici e psicoterapici molto efficaci e si sono fatti passi avanti nella prevenzione dei disturbi mentali grazie alle conoscenze sul funzionamento del cervello sano e patologico nelle varie fasi dello sviluppo rispetto all'impatto dei fattori neurologici, immunologici ed endocrinologici.

"In tempi di crisi, il diritto alla salute mentale è gravemente a rischio. La prevenzione, promozione e cura della salute mentale è una delle principali priorità dell'Unicef nei paesi in cui opera – ha dichiarato Nicola Graziano, presidente dell'UNICEF Italia –. Vogliamo ricordare che a livello globale, un adolescente su sette fra i 10 e i 19 anni convive con un disturbo mentale diagnosticato che compromette la sua capacità di apprendere, relazionarsi e crescere e nel mondo quasi la metà dei disturbi mentali insorge prima dei 18 anni”.

Secondo un recente studio Unifec, nel 2022 in 43 Paesi dell'OCSE e dell'UE, circa un individuo su sei di età compresa tra i 10 e i 19 anni soffriva di un disturbo mentale diagnosticato. “Il suicidio risulta essere la quarta causa di morte più comune tra gli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni. Tra il 2018 e il 2022 – ha aggiunto – i tassi di suicidio sono diminuiti in 18 paesi, sono rimasti pressoché stabili in 7 e sono aumentati in 17. L'Italia è all'8° posto su 36 Paesi sulla salute mentale e ha il 6° tasso più basso di suicidi adolescenziali".

Manifesto #BodyNeutrality

Anche il mondo del calcio si è attivato per la Giornata Mondiale della Salute Mentale: la Figc ha lanciato la campagna 'Ad alta voce', che ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione su un argomento di grande valenza sociale. La campagna, realizzata con la collaborazione della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Federazione e dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, coinvolge 10 componenti delle Nazionali femminili e maschili – 5 per ciascuna Nazionale, tra cui Luisa Bonfantini e Sandro Tonali – che danno voce a pensieri e riflessioni sul tema della salute mentale raccolte tra gli atleti della DCPS (che conta circa 3000 tesserati) e tra i pazienti di neuropsichiatria dell'Ospedale romano.

TikTok Italia, Parole O_Stili e Polizia di Stato hanno presentato il Manifesto #BodyNeutrality, una guida che invita a diffondere un linguaggio consapevole, inclusivo e libero da stereotipi e giudizi sui corpi. La campagna sarà live per tutto il mese di ottobre e vede il coinvolgimento di creator come BigMama, Lara Speranza, Alessia Conte, Andrea Verde e Francesco Alioto, che hanno condiviso il loro punto di vista sul tema della 'body neutrality'.