Una foto con lo smartphone per scoprire l’anemia nei bambini

Una semplice foto in bianco e nero dell’occhio, scattata con uno smartphone, potrebbe presto diventare uno strumento prezioso per individuare l’anemia nei bambini, soprattutto in contesti dove mancano laboratori e strumenti medici. Ecco cosa hanno scoperto i ricercatori della Purdue University (Stati Uniti), del Rwanda Biomedical Center e dell’Università del Rwanda.

Lo studio

Gli scienziati hanno raccolto oltre 12 mila immagini della congiuntiva (la parte interna della palpebra e il bianco dell’occhio) di 565 bambini tra i 5 e i 15 anni, utilizzando smartphone comuni. Grazie all’intelligenza artificiale e a una tecnica chiamata radiomics, in grado di analizzare matematicamente le texture e le strutture nelle immagini mediche, è stato possibile identificare segni associati alla presenza di anemia.

“Il nostro metodo non si basa sul colore, come in passato, ma su foto in scala di grigi”, ha detto Shaun Hong, dottorando a Purdue e primo autore dello studio, che ha continuato così: “In questo modo si evitano le distorsioni dovute a condizioni di luce variabili o a fotocamere diverse, rendendo la tecnologia più affidabile e facile da usare ovunque”.

Risultati promettenti per una diagnosi precoce dell’anemia

I risultati sono promettenti: le immagini mostrano caratteristiche spaziali precise che si correlano fortemente con lo stato anemico dei bambini. Questa nuova frontiera apre la strada a uno screening rapido, non invasivo ed economico, utilizzabile anche in zone remote o con risorse sanitarie limitate.

I test attuali richiedono prelievi di sangue e attrezzature da laboratorio, spesso non disponibili nelle aree più povere. Con questa nuova tecnologia, un semplice smartphone potrebbe fare la differenza nella diagnosi precoce di questa patologia.

Che cosa è l’anemia

L’anemia è una condizione medica in cui il numero di globuli rossi nel sangue è inferiore alla norma, oppure la quantità di emoglobina (la proteina nei globuli rossi che trasporta l'ossigeno) è insufficiente. Questo significa che il corpo non riceve abbastanza ossigeno per funzionare correttamente causando stanchezza, debolezza, pallore, vertigini e mal di testa.

Nei casi più gravi può portare complicanze come scompenso cardiaco o problemi durante la gravidanza. d è più diffusa di quanto si creda: secondo una stima dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) colpisce quasi 2 miliardi di persone nel mondo e i bambini nei Paesi a basso reddito sono tra i più esposti. Se non diagnosticata e trattata in tempo, può compromettere la crescita, l’apprendimento e lo sviluppo generale.