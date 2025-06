Solstizio d’estate in Val di Fiemme, quando il benessere arriva in alta quota

Il 21 giugno è il giorno più luminoso dell’anno. Un momento simbolico che da secoli richiama l’attenzione di chi cerca connessioni profonde con la natura e con se stesso. Nel 2025, il solstizio d’estate cadrà alle 4.42 di sabato 21 giugno (ora italiana). Dal giorno successivo, le giornate inizieranno ad accorciarsi fino all’equinozio d’autunno, quando luce e buio torneranno a bilanciarsi, per poi proseguire verso il solstizio d’inverno, il giorno più breve dell’anno.

Questa data non rappresenta solo un evento di consapevolezza astronomica: in molte culture è da sempre una celebrazione del Sole, della fertilità, dell’abbondanza e della vita. Il modo migliore per viverla? Lasciarsi alle spalle la frenesia quotidiana e immergersi in un’esperienza tra paesaggi autentici, silenzi densi di significato e orizzonti che invitano alla riflessione. Uno dei luoghi dove il solstizio assume un significato speciale è la Val di Fiemme, in Trentino, che dal 20 al 22 giugno propone ‘Fiemme Zenith – Solstizio di benessere’, un weekend dedicato all’equilibrio fisico e mentale. Un’occasione per rallentare, riconnettersi con il proprio corpo e il paesaggio dolomitico, guidati da professionisti del movimento, della nutrizione e della consapevolezza.

La prima Wellness Community d’Italia

Circondata dalle Dolomiti e abbracciata da montagne maestose come il Lagorai e il Latemar, la Val di Fiemme è una delle valli dolomitiche più note del Trentino. Dal 2021 ha intrapreso un percorso che l’ha portata a diventare la prima Wellness Community d’Italia. Un progetto che non si limita all’accoglienza turistica, ma coinvolge l’intera popolazione in una visione condivisa di benessere e qualità della vita. L’evento Fiemme Zenith, in programma durante il solstizio d’estate, e il World Wellness Weekend previsto a settembre, nei giorni dell’equinozio, rappresentano i due momenti simbolici di questa filosofia. L’obiettivo è vivere i cambi di luce come opportunità di trasformazione personale.

Movimento consapevole e sfide d’alta quota

Durante il weekend, ogni attività è pensata per ritrovare energia e motivazione. I coach della Fiemme Ultra Sky, la corsa di skyrunning che si svolge a ottobre, propongono incontri e allenamenti mirati per affrontare le salite interiori come quelle fisiche. Tra gli ospiti speciali c’è anche Danilo Callegari, avventuriero e sportivo estremo, che condivide tecniche e mindset per affrontare le sfide della montagna e della vita quotidiana.

Benessere tra tenda, boschi e Biolago

La natura è il principale alleato del benessere. Ecco perché molte attività si svolgono all’aperto: trattamenti olistici in tenda con Fiemme Namaste, meditazioni all’alba con sottofondo di violino, passeggiate tra boschi e cascate, silent disco serale sulle rive del Biolago, cerimonie del cacao sotto le stelle. Anche il Sound Healing con le campane tibetane si inserisce in questo percorso sensoriale, pensato per riequilibrare corpo e mente.

Gusto e territorio: cucina come stile di vita

Cavalese, Chef Alessandro Gilmozzi, El Molin

Alimentazione sana e piacere della tavola non sono in contrasto. Lo dimostra lo show cooking di uno chef influencer che insegna a nutrirsi con gusto e consapevolezza, puntando sulla qualità degli ingredienti. A questo si aggiunge l’esperienza dello chef stellato Alessandro Gilmozzi, che guida alla scoperta delle erbe spontanee nei boschi e propone una cena stellata al ristorante El Molin di Cavalese. Il cibo diventa parte integrante di un percorso di benessere.

Il programma in pillole

Si parte venerdì 20 giugno con aperitivo e musica, prima della cerimonia del cacao sotto le stelle con Fiemme Namaste, un’esperienza unica ti porta nel cuore di un rituale antico, dove il cielo stellato diventa il tetto di un viaggio interiore fatto di connessione, armonia e benessere. Sabato 21 l’appuntamento dal risveglio è al Biolago di Predazzo, con meditazioni, showcooking, coaching, passeggiate tra alberi e cascate e trattamenti olistici. La sera si accendono la Silent Disco e la cena wellness stellata. Domenica si chiude con l’alba in quota e una meditazione della gratitudine.

Buona parte delle attività di Fiemme Zenith è gratuita, ma alcune prevedono prenotazione e costi extra. È possibile costruire il proprio itinerario su misura collegandosi al sito visitfiemme.it.