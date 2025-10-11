  1. Home
Fasci di ultrasuoni per riattivare la mente

di Redazione Salus
11 ottobre 2025
Una tecnologia capace di stimolare in profondità aree specifiche del cervello in modo non-invasivo, ‘riaccendendole’. L’Irccs San Raffaele di Roma ha avviato una sperimentazione clinica che coinvolgerà pazienti affetti da diverse forme di demenza e in vari stadi della demenza e l’Alzheimer. La tecnica concentra fasci di ultrasuoni, simili a quelli delle ecografie, ma molto più precisi e concentrati, in alcuni punti del cervello. La speranza è che lo stimolo porti aree cerebrali poco funzionali o ’spente’.

