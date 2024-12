Cresce l’acquisto di farmaci online: oltre 2 milioni di ricerche nel 2024

Un classico dei mesi freddi? Copertina, divano e fazzoletti da naso, vista la grande incidenza di malanni di stagione e sindromi influenzali in questo periodo dell’anno. Se poi si ha un tablet o, più semplicemente, uno smartphone a portata di mano, è assai semplice, ormai, scegliere di acquistare online i farmaci da banco (detti anche ‘Sop’, senza obbligo di prescrizione medica) piuttosto che recarsi nella farmacia più vicina.

A confermarlo è l’ultima indagine di Trovaprezzi.it, piattaforma specializzata nella comparazione prezzi di beni e servizi e parte del network lombardo 7Pixel Srl. Secondo l’analisi, l’interesse online per questo genere di prodotti continua a crescere, con oltre 2,1 milioni di ricerche effettuate tra gennaio e novembre 2024. Un dato, quest’ultimo, pressoché in linea con lo scorso anno, ma in notevole incremento rispetto al 2022, quando le ricerche si fermavano a 1,9 milioni.

I farmaci più ricercati

La cosiddetta ‘top 50’ dei prodotti più ricercati del 2024 vede però, sul primo gradino del podio, farmaci tutt’altro che stagionali: sono i vasoprotettori e venotonici, che contribuiscono a migliorare la circolazione sanguigna (30% delle ricerche totali); al secondo posto si posizionano gli antinfiammatori non steroidei (17%), utilizzati per alleviare dolori muscolari, nevralgie e infiammazioni; mentre i decongestionanti nasali devono ‘accontentarsi’ del terzo posto in graduatoria (16%).

Tra le altre categorie spiccano gli antidiarroici (5%) e gli espettoranti e mucolitici (3%), essenziali per contrastare la tosse (altra poco piacevole ‘consuetudine’ di questo periodo dell’anno) e i disturbi respiratori. Alcuni nomi dei prodotti più ricercati sono estremamente popolari: si va dal Daflon 120 compresse, un vasoprotettore ampiamente utilizzato da chi soffre di patologie legate all’insufficienza venosa, all’arcinoto Voltaren Emulgel, per il trattamento di dolori muscolari. A seguire, prodotti come Rinazina Spray Nasale e Iridina Due collirio rispondono alla domanda di soluzioni pratiche ed efficaci contro altri disturbi legati, in particolare, a raffreddori e allergie.

Identikit del consumatore digitale medio

L’analisi di Trovaprezzi.it traccia un profilo interessante: il 54% delle ricerche proviene da donne; il 46% da uomini. La fascia d’età più attiva è quella compresa tra i 25 e i 34 anni (22% delle ricerche complessive), seguita, a breve distanza, dalla categoria 35-44 anni (21%) e 45-54 anni (20%). Interessante anche che restino sempre sopra al 10% anche tutte le altre fasce d’età, compresa quella tra i 18 e 24 anni e quella degli over 65, a riprova della trasversalità della categoria. Dal punto di vista geografico, è la Lombardia a guidare la classifica delle regioni più attive, con 65 ricerche ogni 1.000 abitanti, seguita dal Lazio (55) e dal Friuli-Venezia Giulia (37). Chiudono la ‘top five’ Emilia-Romagna (33) e - a pari merito con 28 ricerche - Puglia, Liguria e Campania. Regioni come la Valle d’Aosta (9) e la Basilicata (10), invece, mostrano un interesse ancora marginale verso l’acquisto online.

“Evoluzione delle abitudini d’acquisto dei farmaci”

"I dati confermano la crescente fiducia degli italiani nell'e-commerce dei farmaci da banco, con oltre 2,1 milioni di ricerche nel 2024. Il trend riflette un'evoluzione nelle abitudini d'acquisto, specialmente per prodotti legati a disturbi stagionali o malanni di lieve entità. La distribuzione demografica equilibrata e la leadership della Lombardia nelle ricerche indicano un mercato in maturazione, ma con ampi margini di crescita in diverse regioni. Prevediamo un'ulteriore espansione del settore, con una progressiva integrazione tra canale online e offline (le farmacie e parafarmacie tradizionali, ndr)”, conclude Dario Rigamonti, amministratore delegato del gruppo 7Pixel.