La Sanità Usa dichiara guerra all’alcol: “Etichetta sulle bottiglie per i rischi di cancro”

Roma, 3 gennaio 2025 – Le bevande alcoliche dovrebbero riportare un'etichetta che avverta i consumatori dei rischi di cancro: afferma il surgeon general Usa, Vivek Murthy, il capo operativo della sanità americana, avvisando che il loro consumo aumenta il rischio di sviluppare tumori al seno, al colon, al fegato e altri tipi di cancro e chiedendo una revisione delle linee guida sui limiti.

Un monito che ha fatto subito crollare in Borsa i titoli delle aziende del settore. “Il consumo di alcol è la terza causa prevenibile di cancro negli Stati Uniti, dopo il tabacco e l'obesità, aumentando il rischio di almeno sette tipi di cancro”, ha proseguito.

Murthy ha chiesto che le linee guida sui limiti di consumo di alcol vengano rivalutate in modo che le persone possano soppesare il rischio di cancro quando decidono se o quanto bere, insieme agli attuali avvertimenti su difetti alla nascita e impedimenti durante l'uso di macchinari.

Il consumo di alcolici è responsabile di 100mila casi di cancro negli Stati Uniti e di 20mila decessi per cancro ogni anno, più dei 13.500 decessi per incidenti stradali associati all'alcol, ha riferito il surgeon general. "Il collegamento diretto tra consumo di alcol e rischio di cancro è ben consolidato per almeno sette tipi di cancro indipendentemente dal tipo di alcol (ad esempio, birra, vino e liquori) consumato”, si legge in una nota, inclusi i tumori dell'esofago, della bocca, della gola e della laringe.

A partire da maggio 2026, sui contenitori di birra, liquore e vino venduti in Irlanda dovranno essere presenti due scritte rosse in maiuscolo: “Esiste un legame diretto tra alcol e tumori mortali” e “Bere alcol può causare malattie epatiche”. L'Irlanda sarà, dunque, il primo Paese europeo a mettere in guardia le persone dai rischi dell'alcol per la salute, come già accade per il tabacco. “Chi beve ha il diritto di conoscere le informazioni base sull'alcol, come avviene per altri cibi e bevande”, ha commentato al New York Times Timothy Naimi, direttore del Canadian Institute for Substance Use Research all'Università di Victoria (Canada).

Nonostante i rischi per la salute siano chiari da tempo, nel mondo appena un quarto dei Paesi prevede che sugli alcolici vengano apposte delle etichette di avvertimento. Nel 2017 il Canada ha testato che impatto avesse l'apposizione sugli alcolici di etichette colorate che includessero la frase “l'alcol causa il cancro”, ed è emerso che i compratori riducevano il consumo di alcol e che le vendite scendevano del 7% fino a diversi mesi dopo il test.