Due nuovi farmaci anticorpali per rallentare la malattia

L’approvazione di nuovi farmaci anticorpali per la malattia di Alzheimer - lecanemab e donanemab - e di test diagnostici del sangue segna l’inizio di una nuova era nella diagnosi e nel trattamento della malattia. Tuttavia, senza una rapida riforma dei sistemi sanitari, delle politiche pubbliche e degli atteggiamenti sociali, il loro potenziale non sarà pienamente realizzato, sostengono 40 importanti esperti sulla rivista medica ’The Lancet’. La malattia di

Alzheimer rappresenta circa il 70% di tutti i casi di demenza ed è una delle principali cause di disabilita’, con conseguenti elevati costi sociali ed economici. In un confronto innovativo, la serie evidenzia che i nuovi trattamenti con anticorpi monoclonali possono rallentare la progressione della malattia di Alzheimer a un livello paragonabile all’efficacia dei farmaci per il cancro, l’artrite reumatoide e la sclerosi multipla.

Tuttavia, gli autori affermano che le differenze di età, esiti clinici ed effetti collaterali rendono tali confronti da trattare con cautela nonostante la somiglianza nell’efficacia del trattamento per altre malattie.