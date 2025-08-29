Diabete, ora la diagnosi si fa con il respiro: cosa sappiamo del sensore inventato negli Usa

Tra i maggiori problemi collegati al diabete c’è il fatto che tanti pazienti non sanno di averlo, ma un nuovo dispositivo messo a punto negli Usa potrebbe però rendere presto la sua diagnosi un gesto naturale come respirare. E non si tratta di una battuta: alla Penn State University è infatti stato sviluppato un sensore capace di rilevare la malattia in pochi minuti attraverso la semplice analisi di un campione d’aria espirata.

Viene misurato l’acetone nel respiro

Il nuovo dispositivo non misura i livelli di glucosio nel sangue o nel sudore, come avviene nei test tradizionali, ma si concentra su un altro biomarcatore: l’acetone presente nel respiro. Se i valori di quest’ultimo (frutto di un accumulo di corpi chetonici nel sangue in seguito a un disturbo metabolico) superano le 1,8 parti per milione, si è in presenza di un chiaro segnale di diabete.

Oltre che affidabile, il test è di rapida esecuzione: basta far espirare il soggetto in un sacchetto, inserire il sensore per rilevare la concentrazione di acetone e attendere pochi minuti per avere il risultato.

Un prototipo già in fase di miglioramento

In alternativa agli esami tradizionali, la ricerca scientifica ha già messo a punto anche alcuni apparecchi in grado di rilevare il diabete sulla base dei livelli di glucosio nel sudore. “Ma si tratta di strumenti che richiedono di indurre la sudorazione attraverso l'esercizio fisico, l'assunzione di sostanze chimiche o la sauna, soluzioni non sempre pratiche o comode”, ha osservato il dottor Huanyu "Larry" Cheng, tra gli specialisti a capo dello studio. “La nostra tecnologia diagnostica è invece di più semplice utilizzo: non invasiva, facilmente ripetibile, dall’esito quasi istantaneo”.

Il team della Penn State sta già lavorando a una versione migliorata del dispositivo, che potrà essere posizionata direttamente sotto il naso o integrata in una mascherina, senza dover nemmeno più espirare nel sacchetto (operazione ora necessaria per evitare che il risultato sia falsato da altri elementi presenti nell’aria).

Per la prevenzione, ma anche per la cura

Un altro obiettivo dichiarato dagli scienziati è quello di riuscire ad andare oltre la diagnosi: “Se potessimo comprendere meglio come i livelli di acetone nel respiro cambiano in base allo stile di vita, riuscendo a misurare con il nostro sensore anche gli effetti di corrette abitudini come per esempio l’esercizio fisico, potremmo aprire la strada a un nuovo modo di personalizzare la prevenzione e la cura del diabete”, ha dichiarato sempre il dotto Cheng a nome di tutti i suoi colleghi, il cui lavoro è stato pubblicato sul Chemical Engineering Journal.

Già così, il dispositivo della Penn State promette comunque di poter diventare uno strumento di grande utilità per la diagnosi precoce di una malattia spesso silente, che in molti casi viene scoperta durante l’esecuzione di controlli di routine.

Il diabete in Italia e nel mondo

Il diabete è una malattia metabolica in continua crescita: secondo le ultime indagini epidemiologiche, si contano nel mondo oltre 530 milioni di adulti diabetici (60 milioni in Europa), con la previsione che diventino ben 640 milioni entro il 2030. Nel 90% dei casi si tratta di casi di diabete di tipo 2, fortemente legato a obesità o sovrappeso e a scorretti stili di vita, a partire da cattiva alimentazione e sedentarietà.

In Italia ci sono quasi 4 milioni di persone affette da diabete di tipo 2, circa il 6% della popolazione, ma si stima che ci siano quasi 1,5 milioni di casi non ancora diagnosticati.

Circa 300 mila sono invece gli italiani interessati dal diabete di tipo 1, causato da uno scorretto funzionamento del sistema immunitario che distrugge le cellule del pancreas preposte alla produzione di insulina, rendendone così indispensabile l’assunzione tramite regolari iniezioni sottocutanee.