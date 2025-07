Diabete di tipo 1, le ultime ricerche. La diagnosi precoce fa la differenza

Le ricerche parlano chiaro. La diagnosi precoce di diabete di tipo 1 è associata ad un migliore controllo glicemico/metabolico e ad un più alto rateo di remissione a 3 anni. Inoltre, permette di preservare più a lungo la funzionalità delle beta cellule nel periodo di remissione, con una riduzione significativa delle complicanze sia acute che croniche nei soggetti con meno di 19 anni.

"Ricevere la diagnosi prima di un episodio di chetoacidosi oltre a prevenire una grave complicanza permette un controllo glicemico più efficace a lungo termine – sottolinea Raffaella Buzzetti Presidente Società Italiana di Diabetologia – e un eventuale accesso a terapie innovative capaci di modificare la storia naturale della malattia. Lo screening, introdotto in Italia nel 2023 per tutta la popolazione pediatrica sino ai 17 anni, valuta la presenza di anticorpi rivolti verso le isole pancreatiche. Nel progetto propedeutico sono stati valutati in 4 regioni sono stati valutati bambini di tre fasce di età".

Lo screening offerto a tutta la popolazione pediatrica prevede, sì, costi diretti e indiretti, ma permette una riduzione dei casi di chetoacidosi di oltre il 20% e una riduzione sia delle complicanze che della mortalità precoce grazie alla migliore gestione della patologia.

"Nella popolazione generale lo screening ha portato alla diminuzione dei casi di chetoacidosi diabetica dal 62% al 5% così come riferisce lo studio ASK condotto su 32mila bambini negli Usa ricorda Lorenzo Piemonti Direttore del Diabetes Research Institute".