Ddl sul fine vita, esclusi gli ospedali pubblici. Ordine dei medici: “È un errore, il Ssn difende la dignità delle persone”

Roma, 2 luglio 2025 – Un nuovo passo avanti sui diritti dei malati. È stato adottato il testo base del disegno di legge sul fine vita proposto ieri dai relatori di maggioranza, sarà la base da partirà l'esame al Senato dopo mesi di ‘stop and go’. Messo ai voti delle commissioni Giustizia e Sanità, ha avuto l'ok del centrodestra, ma sono contrarie tutte le opposizioni. Il provvedimento è atteso in aula il 17 luglio.

Tra i punti deboli dell’impianto che hanno portato al no della minoranza c’è il ruolo del Sistema sanitario nel percorso del fine vita. Per le opposizioni, c’è il “rischio di una privatizzazione” su un tema così importante sul fronte dei diritti civili. Tuoni anche dal fronte dei medici: “Il Ssn difende la dignità delle persone, il Ddl non può escluderlo”.

La raccolta firme promossa dall'Associazione Luca Coscioni per la legge di iniziativa popolare sul fine vita

Il testo del disegno di legge approvato dalle commissioni di Palazzo Madama prevede che 'il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci di cui dispone a qualsiasi titolo il Sistema Sanitario Nazionale non possono essere impiegati al fine della agevolazione del proposito di fine vita'.

Un condizione che non trova d'accordo il presidente dell’Ordine dei medici, Filippo Anelli: “Chi prende una decisione così importante e delicata ha necessità di veder rispettata la propria dignità al di là delle possibilità economiche, come evidenzia la Corte Costituzionale e la Costituzione italiana. Il Ssn, con tutti i suoi problemi è il luogo, con i medici e gli infermieri che ci lavorano, che difende la dignità delle persone".

“C'è una sentenza della Corte Costituzionale che sottolinea il rispetto della dignità delle persone soprattutto di quelle meno abbienti proprio per evitare ogni tipo di discriminazione nel fine vita. Questi casi non sono tantissimi anche per le limitazione previste dalla Corte, per cui alla base deve essere un servizio garantito a tutti senza discriminazioni”. La pensa così Filippo Anelli, presidente della Fnomceo (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri).

“Farlo all'interno del Servizio sanitario nazionale – continua Anelli – andrebbe incontro al rispetto dei principi della nostra Repubblica e rispetterebbe le indicazione della Corte sulla non punibilità di un paziente che non sopporta più il dolore e ritiene che la sua situazione sia lesiva della dignità. Ultimamente vedo che la discussione si è troppo ideologizzata e questo rende tutto più difficile".

Terzo diniego al suicidio assistito da parte della Asugi (Azienda sanitaria Universitaria Giuliano Isontina), per Martina Oppelli. "Voglio smettere di soffrire, ora valuto di andare in Svizzera", ha detto la 49enne triestina, affetta da sclerosi multipla, tetraplegica che ha presentato una nuova opposizione al diniego tramite i suoi legali. "Asugi continua a negare l'esistenza di trattamenti di sostegno vitale e conferma il divieto di accesso alla morte medicalmente assistita, ignorando le sentenze della Corte costituzionale. Così facendo – dice l'avvocato Filomena Gallo – infligge a Martina un trattamento disumano che equivale a una forma di tortura".

Martina Oppelli, malata di sclerosi multipla da oltre 20 anni, lo scorso 4 giugno ha ricevuto il terzo diniego da parte della azienda sanitaria locale in merito alla procedura di verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito: non avrebbe alcun trattamento di sostegno vitale in corso.

Martina Oppelli, affetta da sclerosi multipla da 20 anni

Nonostante le sue condizioni cliniche siano in costante peggioramento e nonostante la sua completa dipendenza da una assistenza continuativa e da presidi medici (farmaci e macchina della tosse), la commissione medica ha nuovamente escluso la sussistenza del trattamento di sostegno vitale, necessario per poter accedere legalmente alla morte volontaria assistita in Italia, sulla base della sentenza 242/2019 della Corte costituzionale.

Per questo motivo, lo scorso 19 giugno Martina Oppelli, assistita dal team legale coordinato da Filomena Gallo, avvocata e Segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni e coordinatrice del collegio legale di Martina Oppelli, ha presentato un' opposizione al diniego, accompagnata da una diffida e messa in mora nei confronti dell'azienda sanitaria. Alla diffida, che invitava Asugi a riesaminare la posizione di Martina Oppelli alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, l'azienda sanitaria ha risposto che sarà "immediatamente avviata una nuova procedura di valutazione" di Martina Oppelli da parte della commissione medica.