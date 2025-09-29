Danni vascolari e nanoplastiche: il mix dannoso che porta alla demenza

Non c’è ancora un’assoluta certezza sulle cause della demenza senile in generale e dell’Alzheimer in particolare, ma tra i fattori che ne favoriscono l’insorgenza è stata da tempo una cattiva vascolarizzazione del cervello. A fare più luce su questo collegamento arriva ora una ricerca condotta da Elaine Bearer, professoressa emerita e ricercatrice presso il Dipartimento di Patologia della Facoltà di Medicina dell’Università del New Mexico (UNM).

Una negativa combinazione di fattori ai danni del cervello

In un articolo recentemente pubblicato sul The American Journal of Pathology, Elaine Bearer ha presentato un nuovo modello di classificazione delle demenze, mettendo in luce i legami tra danno ai vasi cerebrali e insorgenza della malattia.

La studiosa ha utilizzato uno speciale microscopio e specifiche tecniche di colorazione per osservare i danni ai piccoli vasi sanguigni presenti nei cervelli donati da cittadini del New Mexico deceduti dopo una diagnosi di demenza. Sono stati così identificati dieci diversi processi patologici responsabili del deterioramento vascolare, tra i quali una carenza di ossigeno e nutrienti, la fuoriuscita di siero, processi infiammatori e difficoltà nell’eliminazione delle scorie. Tutti questi fenomeni a danno della circolazione cerebrale possono favorire mini-ictus che danneggiano progressivamente i neuroni.

Un altro dato emerso dallo studio è che i cervelli di molti pazienti con diagnosi di Alzheimer mostravano anche segni evidenti di un danno vascolare cerebrale. Questo suggerisce che la demenza non sia sempre riconducibile a un singolo meccanismo, ma piuttosto a una combinazione di fattori che coinvolgono sia la degenerazione neuronale sia la compromissione vascolare.

Il problema emergente delle nanoplastiche

Nel ricordare i rischi per la salute del cervello indotti da patologie come ipertensione, aterosclerosi e diabete, nel suo lavoro la professoressa Elaine Bearer richiama anche l’attenzione su un aspetto ancora poco studiato: la presenza di nano e microplastiche nel cervello umano.

Sempre secondo quanto osservato al microscopio, i soggetti affetti da demenza presentano quantità significativamente maggiori di particelle plastiche rispetto alla media. E questa presenza anomala sembra essere correlata a livelli più elevati di infiammazione cerebrale: per la ricercatrice si tratta di una vera e propria “nuova frontiera” della patologia cerebrale, che impone di rivedere molte delle attuali concezioni sull’Alzheimer e sulle altre forme di demenza.

Se da un lato la ricerca conferma il ruolo centrale dei fattori vascolari, dall’altro invita quindi a non sottovalutare l’influenza di agenti ambientali emergenti. Una sfida scientifica che, se affrontata con un metodo condiviso e multidisciplinare, potrebbe avvicinare la medicina a nuove soluzioni per una delle malattie più complesse e devastanti del nostro tempo.