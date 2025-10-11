Cure gratis per i bambini che non possono permettersele

Gli odontoiatri di Napoli ‘adottano’ i bambini in difficolta’ per le cure dei loro denti. Sono più di 100 i medici specialisti che nelle prime due ore del clic day solidale si sono registratiper garantire gratis a bimbi bisognosi di cure odontoiatriche e appartenenti a famiglie in difficoltà economiche. L’iniziativa di solidarietà ha preso il via con la firma del protocollo d’intesa tra la Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici di Napoli, rappresentata dal presidente Pietro Rutigliani, e la Fondazione In nome della vita onlus rappresentata dal vice-presidente esecutivo Gianmaria Fabrizio Ferrazzano.

Gli studi che con questo gesto ‘adottano’ per un anno un bambino o una bambina avranno piccoli pazienti segnalati dalla Chiesa di Napoli, dai servizi sociali dei Comuni interessati e dalle associazioni attive nel Terzo Settore, creando così una solida catena di solidarietà e aiuto. "Un atto concreto che ci rende orgogliosi – dice Bruno Zuccarelli, presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli - perché significa abbattere le barriere economiche e dare a tanti bambini la possibilità di sorridere di nuovo".