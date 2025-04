Cosmofarma 2025. I protagonisti della salute vanno in vetrina

La performance sarà il tema centrale dell’edizione 2025 di Cosmofarma Exhibition, in calendario a BolognaFiere da oggi al 13 aprile, manifestazione dedicata al mondo della farmacia italiana, dell’Health Care e del Beauty Care. In un’epoca che sembra voler sostituire con la tecnologia l’insieme di conoscenze, competenze, abilità, emozioni e capacità relazionali, Cosmofarma propone una visione focalizzata sulla performance e sulla farmacia come presidio sanitario sempre più efficace e capace di unire empatia, passione e opportunità.

Secondo i dati del VI Rapporto annuale sulla Farmacia 2023, coordinato dall’Agenzia di Valutazione Civica di Cittadinanzattiva e realizzato in partnership con Federfarma, al quale hanno partecipato 1.500 farmacie e 4.000 cittadini, il 50,1 per cento di questi sceglie sempre la stessa farmacia. Un così alto livello di fiducia richiede ai farmacisti di corrispondere alle aspettative dei pazienti/clienti con alti livelli di performance. Linguaggio efficace e intelligenza linguistica sono strumenti preziosi: una buona performance si realizza infatti quando il farmacista sa ascoltare e ricorrere ad un giusto linguaggio per consigliare il paziente/cliente. A questo tema è dedicata oggi la Cosmofarma Business Conference, che ha come main sponsor Comfort Zone con il titolo: “Performare con il linguaggio. Le parole come strumento per la compliance”. Alla domanda se il linguaggio può influenzare la performance, risponderà Paolo Borzacchiello, uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica, specializzato in Business e Life coaching.

Ogni giorno le persone entrano in farmacia riconoscendo nel farmacista una guida sicura tra le tantissime informazioni che arrivano da più fonti. È questo il caso dei nutraceutici a cui Cosmofarma 2025 dedica la Nutraceuticals Conference, (oggi e domani) in collaborazione con la Società Italiana di Nutraceutica. L’illustrazione del mercato degli integratori, a cura di IQVIA, rivela che la farmacia in Italia nel 2024 ha realizzato 27,3 miliardi di euro con un trend del +2,7%. In questo scenario il farmaco etico (55%) insieme agli integratori (18%) realizzano il 73% dei volumi, con gli integratori in particolare che segnano un 5,1%.

Un altro settore in crescita è quello della dermocosmesi. Secondo i dati del Centro Studi di Cosmetica Italia nel 2024 le vendite di cosmetici attraverso il canale farmacia sono cresciute del 7,4% e le previsioni per il 2025 indicano un aumento superiore al 6% con un fatturato stimato di 14,2 miliardi. Il Cosmetic Summit di Cosmofarma 2025 (12 aprile), in collaborazione con Cosmetica Italia, sarà aperto dallo storico e filosofo della scienza Stefano Moriggi che approfondirà il concetto di bellezza con un intervento dal titolo “La bellezza e l’automa: un dialogo necessario”.

In contemporanea con Cosmofarma, BolognaFiere ospiterà, domani e domenica, la prima edizione di HealthAbility Experience: un evento inedito dedicato ai cittadini che potranno approfondire i temi della longevità, della salute e del benessere. Lo scopo della manifestazione è divulgare l’importanza della prevenzione e del mantenimento di un buono stato di salute, in un tempo nel quale la durata della vita si è così dilatata. La longevità non basta, infatti, se ad essa non si associano buone condizioni di salute, sia sul piano fisico che mentale. Attività fisica, nutrizione, benessere mentale, ritmi del sonno, longevità, cura della pelle, integrazione alimentare, stili di vita, stress e prevenzione: sono questi i temi che HealthAbility Experience si propone di affrontare come un luogo dove concretamente il sapere e la conoscenza possono essere ascoltati, sperimentati, visti e toccati con mano da tutti i cittadini ai quali sarà data la possibilità di sottoporsi a veri screening di prevenzione.