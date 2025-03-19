Constance Festival Culinaire 2025: un viaggio nell’eccellenza culinaria internazionale

Dal 20 al 29 marzo 2025, l’isola di Mauritius si trasformerà nel cuore pulsante della gastronomia internazionale grazie alla 18ª edizione del Constance Festival Culinaire. Organizzato presso i prestigiosi resort Constance Belle Mare Plage e Constance Prince Maurice, l’evento promette un’esperienza unica per appassionati e professionisti del settore, celebrando talento, creatività e passione per l’arte culinaria.

I protagonisti dell’eccellenza

Il festival vedrà la partecipazione di chef stellati Michelin provenienti da tutto il mondo, tra cui lo chef italiano Roberto Di Pinto, una stella Michelin al ristorante SINE di Milano. Originario di Napoli, Di Pinto porta con sé una cucina che fonde tradizione partenopea e innovazione contemporanea. Insieme a lui, altri grandi nomi come Markus Dalen (Svezia), Louis Gachet (Francia) e Lukas Kapeller (Austria) gareggeranno in competizioni che mettono in risalto talento e savoir-faire.

Tra le competizioni principali spiccano:

Deutz Trophy e Régis Marcon Trophy , dove gli chef lavoreranno in coppia con i talenti locali dei resort Constance

, dove gli chef lavoreranno in coppia con i talenti locali dei resort Constance Pierre Hermé Trophy , dedicato all’arte della pasticceria, supervisionato dall’icona Pierre Hermé

, dedicato all’arte della pasticceria, supervisionato dall’icona Jars Art of the Table Trophy, che celebra l’eleganza e la creatività nell’arte della tavola

Una giuria d’eccellenza

Le creazioni degli chef saranno valutate da una giuria composta da alcuni dei più grandi maestri culinari del mondo, tra cui Régis Marcon (3 stelle Michelin), Emmanuel Renaut (3 stelle Michelin) e Pierre Sang, finalista di Top Chef France. Per il Pierre Hermé Trophy, invece, spiccano nomi come Vincent Guerlais e Frédéric Cassel.

Non solo competizioni

Oltre alle gare, il festival offre cene gourmet e masterclass guidate dai migliori chef del panorama internazionale. Gli ospiti avranno l’opportunità di immergersi in un viaggio sensoriale unico e votare online i loro preferiti. Celebrità come lo chef italiano Federico Fusca arricchiranno ulteriormente il programma con la loro presenza.

Un evento iconico

Secondo Jean-Jacques Vallet, CEO di Constance Hotels & Resorts, il festival rappresenta "un simbolo dell’eccellenza gastronomica nell’Oceano Indiano" e promette momenti indimenticabili per questa edizione 2025. Con una combinazione di alta cucina, ospitalità di lusso e paesaggi mozzafiato, il Constance Festival Culinaire è un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona tavola.

Seguite gli hashtag ufficiali #ConstanceFestivalCulinaire e #ConstanceCulinary per rimanere aggiornati su questo straordinario evento!