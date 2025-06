Con i farmaci il Lupus si può ’addomesticare’

Scatena un ‘esercito’ di autoanticorpi che prendono di mira i nostri tessuti invece degli agenti patogeni esterni, diffondendosi potenzialmente in tutto l’organismo e producendo infiammazione. Può colpire qualsiasi organo o apparato, dalle articolazioni alla cute, dai reni alle membrane che ricoprono cuore e polmoni, fino al sistema nervoso centrale.

È il lupus eritematoso sistemico (Les), anche detta malattia ‘dai mille volti’. In Italia ne soffrono circa 40mila persone, nel mondo 5 milioni, in 9 casi su 10 donne, spesso in età fertile. Negli ultimi anni, il paradigma terapeutico del Les è stato rivoluzionato dall’introduzione di nuovi farmaci capaci di cambiarne la storia clinica. In più, grazie alla diagnosi precoce che intercetta la malattia quando non ha ancora prodotto danni agli organi, e alla prevenzione attiva tra i soggetti più a rischio (come i familiari, che hanno una probabilità di ammalarsi del 10%), la possibilità di ritardare, modulare e tenere sotto controllo il lupus per crescenti periodi di tempo è oggi sempre più concreta.

"Il lupus è una malattia autoimmune con manifestazioni, soprattutto all’esordio, aspecifiche – spiega Andrea Doria, presidente Società italiana di reumatologia (Sir) –. Questa sua caratteristica può renderlo sfuggente e ostacolarne la diagnosi. Ma la presenza nel sangue degli autoanticorpi responsabili della patologia (in particolare gli anticorpi antinucleo) è la nostra chiave per risolvere il rebus dei suoi tanti sintomi eterogenei. Medici di famiglia o altri specialisti che vedono pazienti con dolore o infiammazione articolare, febbricola persistente, rush cutanei al volto e al tronco, pleuriti o pericarditi non spiegabili o con alterazioni ematologiche come carenza di globuli bianchi e piastrine, o con proteine in eccesso nelle urine o ancora con il fenomeno di Raynaud, soprattutto se in persone giovani, potrebbero porre il sospetto della malattia e chiedere il dosaggio degli autoanticorpi specifici".

Una volta confermata la diagnosi, "il paziente dovrebbe essere preso in carico dal reumatologo e iniziare le terapie. Prima questo avviene - sottolinea Doria - maggiori probabilità ci sono di ‘addomesticare’ il lupus affinché non provochi danni irreversibili. Con l’impiego precoce dei farmaci oggi a disposizione, dai nuovi immunosoppressori, più maneggevoli, ai biologici che possono cambiare il decorso della malattia, la remissione è possibile, anche per periodi prolungati. Questo ovviamente non significa guarire dal lupus, ma riuscire quantomeno a tenerne sotto controllo i sintomi, migliorando la qualità di vita".

"Viviamo un periodo di grande innovazione nell’ambito di questa malattia – conferma Rosa Pelissero, presidente del Gruppo Les, associazione che da quasi 40 anni supporta e dà ascolto a persone con lupus e loro caregiver in tutta Italia –. Ma continuiamo a raccogliere testimonianze di una convivenza non facile con la malattia: stanchezza, dolori diffusi, difficoltà a trovare ascolto e comprensione nei vari ambiti relazionali, tra cui il lavoro e la scuola".