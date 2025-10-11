"Come imparare a salvare una vita in meno di un’ora"

Dottor Fabio Costantino, che cosa contraddistingue ’Cardiosecurity Italia’, l’associazione di cui è presidente?

"Si tratta – risponde il cardiologo dell’Asl Toscana Nord Ovest, relatore al convegno ’Agire per salvare una vita. Dalla prevenzione alla formazione’ che si è tenuto di recente nella Sala Regina di Montecitorio – di un termine da me coniato nel 2021 che sta indicare come affrontare l’arresto cardiaco con una corretta gestione dell’emergenza estrema".

Quali le sue caratteristiche basilari?

"Le radici cardiosicurezza e cardioinformazione. Io ti fornisco il defibrillatore e ti aiuto a saperlo usare perché tu possa aiutare le persone".

A chi è diretto questo progetto?

"A ciascuno, soprattutto al personale non specializzato. Apprendere i rudimenti, i concetti essenziali per l’uso di questa macchina che salva vite umane può essere fatto con risultati eccellenti in meno di un’ora".

Che cosa è necessario per salvare una vita, per soccorrere una persona che troviamo stesa a terra con un probabile attacco cardiaco?

"Tre cose: chiamare subito il 112, il numero unico di emergenza; farsi portare un defibrillatore e iniziare il massaggio cardiaco; garantire la sicurezza della situazione e una scena sicura".

Come si fa a fare diventare queste regole che sembrano così semplici e basilari un patrimonio comune?

"Si costruiscono ideali comuni, e il più comune che possa esistere è quello di riuscire a tutelare la vita. Come ha detto intervenendo al nostro convegno il cardinale Tagle, la vita è un dono di Dio e tutti noi siamo il tramite per riuscire a confermarla e difenderla attraverso l’atto più estremo dell’amore".

Come difendere il suo progetto dagli scettici?

"Nell’ambito tecnico con l’informazione: sono sempre più convinto che in ogni campo le persone vadano prima informate e poi formate".

Qualcuno potrebbe chiedersi: ma se intervengo su un’urgenza e creo danni che rischio corro?

"Prima il cittadino poteva pensarlo: non mi azzardo perché rischio di incorrere in ripercussioni penali se col massaggio cardiaco provoco danni. Ora non è più così: con l’articolo 3 della legge 116/2021 firmata dall’onorevole Giorgio Mulè, si applica lo stato di necessità: qualsiasi persona può intervenire anche se non formata e non è punibile se si tratta di un’emergenza: quindi, se è formata tanto meglio".

Le malattie cardiache che incidenza hanno sulla popolazione italiana?

"Una statistica mostra come 180 persone al giorno, una ogni 8 minuti, siano colpite da infarto. La probabilità di sopravvivenza, che non arrivi l’arresto cardiaco fatale, è all’8%. Con la nostra idea la vogliamo portare all’80%: è dimostrato scientificamente che intervenendo nei primi cinque minuti già le probabilità di superare l’attacco quintuplichino. Dopo cinque minuti la mancanza di sangue al cervello può causare danni irreversibili, la morte o la disabilità".

Momenti drammatici dunque…

"E i dati ci dicono anche che il 50% dei colpiti non riesce ad arrivare in ospedale; la scienza ha dimostrato che ogni minuto che passa dopo i cinque fa diminuire del 10% la probabilità di sopravvivenza".

Il suo progetto si basa sull’uso del defibrillatore: ma ce ne sono a sufficienza?

"Mancano e vanno sistemati ovunque nei luoghi dove la gente passeggia, compra, viaggia. Per farlo deve essere la politica a muoversi, a fare in modo che ce ne siano sempre di più. A noi il piacere di formare la gente".

Dottor Costantino, come si muoverà ora ’Cardiosecurity Italia’?

"Visto che papa Francesco ci dette pochi giorni prima di morire la sua benedizione esortandoci a fare il nostro lavoro considerandolo dal punto di vista etico e civile un atto d’amore, e su invito del cardinale Tagle, a dicembre terremo un nostro convegno presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma".