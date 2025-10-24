Città a prova di benessere. Una giornata di riflessioni

Il 31 ottobre in occasione del World Cities Day, si celebra la Giornata nazionale di sensibilizzazione sulla salute nelle città come bene comune, promossa da Health City Institute, in collaborazione con CITIES+, Federsanità, FIASO, la Rete delle città sane dell’OMS, Science for Cities, Italian Wellness Alliance, Planetary Health Inner Circle, l’Osservatorio sulla salute bene comune, Fondazione SportCity, la Società Italiana di Medicina Generale e delle cure primarie, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, Cittadinanzattiva, Fondazione Longevitas, Science for Cities, l’Osservatorio permanete sullo sport, l’Istituto per la competività.

L’iniziativa, che vedrà la firma del ’Manifesto sulla salute nelle città bene comune’, ha l’obiettivo di promuovere un approccio integrato tra urbanistica, innovazione, salute pubblica e benessere fisico e mentale, sottolineando come le città possano (e debbano) essere spazi in cui il wellness e l’attività motoria siano accessibili a tutti. Creare ambienti urbani che incentivino il movimento, lo sport e stili di vita sani è fondamentale per migliorare la qualità della vita nelle aree urbane.