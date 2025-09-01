  • Intervista
  • Medicina
  • Alimentazione
  • Benessere
  • News
  • Yoga e Mindfulness
  • Intervista
  • Medicina
  • Alimentazione
  • Benessere
  • News
  • Yoga e Mindfulness
    1. Home
    2. News
    3. Un cerotto medicato per ‘curare’ il tumore alla vescica: risultati senza precedenti all’Ire di Roma

    Un cerotto medicato per ‘curare’ il tumore alla vescica: risultati senza precedenti all’Ire di Roma

    TAR-200 è il nuovo dispositivo posizionato all’interno dell’organo che rilascia lentamente il farmaco chemioterapico direttamente sulle cellule cancerogene. “Tasso di risposta mai visto prima nell’82% dei pazienti ad alto rischio”

    di Redazione Salus
    1 settembre 2025
    Un cerotto medicato interno sta avendo risultati sorprendenti sul tumore alla vescica (foto generica)

    Un cerotto medicato interno sta avendo risultati sorprendenti sul tumore alla vescica (foto generica)

    Per approfondire:
    XWhatsAppPrint

    Roma, 1 settembre 2025 – Un cerotto medicato posizionato direttamente sul tumore che rilascia il farmaco chemioterapico in modo graduale e continuo. È l’innovativo dispositivo sperimentale per il trattamento del cancro alla vescica ha ottenuto risultati senza precedenti.

    Un successo che parla anche italiano. Lo studio internazinale sul cerotto TAR-200 ha coinvolto 142 ospedali in 14 Paesi, ma l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (Ire) di Roma è stato il centro che ha arruolato più pazienti a livello mondiale. I risultati dello studio internazionale SunRISe-1 sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Journal of Clinical Oncology. L'eccellenza del lavoro svolto dall’Ier – e coordinato dall'University of Southern California – ha è stata riconosciuta anche da un'ispezione della ‘Food and Drug Administration’ statunitense, superata con successo.

    Il risultato: “Tasso di risposta completa mai visto prima”

    La ricerca ha valutato l'efficacia di TAR-200, un sistema che funziona come un "cerotto medicato interno", posizionato nella vescica, e rilascia lentamente e in modo continuo il farmaco chemioterapico gemcitabina direttamente sulla zona colpita da tumore. “Il nuovo dispositivo Tar-200 – riporta una nota dell’ospedale – ha ottenuto un tasso di risposta completa mai visto prima, pari all'82% nei pazienti con carcinoma uroteliale ad alto rischio, non muscolo invasivo, non più responsivi all'immunoterapico Bcg".

    Le risposte sono state rapide e durature e il trattamento è risultato ben tollerato. Un dato particolarmente importante è che la maggior parte dei pazienti ha potuto evitare o rimandare la cistectomia, l'intervento chirurgico più invasivo che comporta la rimozione della vescica. 

    Approfondisci:

    Lo sapevi che i broccoli ti proteggono dal tumore al colon? Ecco le dosi perfette per la prevenzione

    Lo sapevi che i broccoli ti proteggono dal tumore al colon? Ecco le dosi perfette per la prevenzione

    Tumore alla vescica: cos’è e come si cura

    Il tumore della vescica è il secondo più comune in urologia dopo quello della prostata. In Italia si registrano ogni anno circa 29.700 nuovi casi. Colpisce soprattutto tra i 60 e i 70 anni ed è quasi quattro volte più frequente negli uomini rispetto alle donne. Il tumore della vescica non muscolo invasivo ad alto rischio può recidivare nonostante le cure standard con asportazione e l'utilizzo dell'immunoterapico Bcg. In questi casi, l'opzione standard è la cistectomia radicale, un intervento invasivo e non scevro da rischi e complicanze.

    Come funziona il cerotto TSR-200 ‘salva’ vescica

    Lo studio SunRISe-1 mostra che il nuovo dispositivo TAR-200 può offrire un'alternativa efficace, permettendo nella maggior parte dei casi di evitare la rimozione della vescica. Per capire la novità del dispositivo – si legge nella nota – basta pensare alle terapie tradizionali: il farmaco viene introdotto e resta nella vescica solo per breve tempo, come svuotare un secchio d'acqua tutto in una volta. Tar-200, invece, lavora come un 'innaffiatoio a goccia', distribuisce la gemcitabina in modo costante e mirato, mantenendo la terapia attiva per settimane.

    "Questi risultati rappresentano un passo avanti decisivo verso terapie innovative, meno invasive e più tollerabili per i nostri pazienti", sottolinea Giuseppe Simone, direttore della Uoc di Urologia Ire.

    Approfondisci:

    Diabete, ora la diagnosi si fa con il respiro: cosa sappiamo del sensore inventato negli Usa

    Diabete, ora la diagnosi si fa con il respiro: cosa sappiamo del sensore inventato negli Usa

    Il prossimo passo: nuove ricerce nell’Uro-Oncologia

    Alla soddisfazione per i risultati dello studio si aggiunge una seconda buona notizia: l'avvio del Programma di Uro-Oncologia, diretto da Giuseppe Simone e sostenuto dalla Direzione scientifica Ire attraverso i fondi del 5x1000. L'iniziativa dimostra la scelta dell'Istituto di reinvestire le donazioni dei cittadini in progetti di ricerca clinica innovativi e ad alto impatto.

    "La ricerca è la forma più concreta di restituzione alla comunità – commenta Giovanni Blandino, Direttore scientifico ff dell'Ire –. L'istituzione del Programma di Uro-Oncologia, finanziato dal 5x1000, dimostra come la fiducia dei cittadini si traduca in nuove opportunità di cura".

    "L'Ire si conferma un centro di eccellenza capace di attrarre collaborazioni internazionali e di trasformare i risultati della ricerca in prospettive concrete per i pazienti – dichiara Livio De Angelis, direttore generale Ifo –. Siamo orgogliosi di sostenere, anche attraverso il 5x1000, progetti che rafforzano il ruolo dell'Istituto a beneficio della salute pubblica".

    Approfondisci:

    Scoperta la proteina che inverte l'invecchiamento: “Può alleviare le conseguenze della vecchiaia”

    Scoperta la proteina che inverte l'invecchiamento: “Può alleviare le conseguenze della vecchiaia”

    © Riproduzione riservata