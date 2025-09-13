C’è un interruttore che regola l’istinto di sopravvivenza e lo adatta all’habitat circostante

I ricercatori hanno identificato un interruttore neurale chiave che controlla se gli animali fuggono istintivamente da una minaccia o si bloccano sul posto. Confrontando due specie di topi strettamente imparentate, hanno scoperto che questo interruttore è calibrato dall’evoluzione per adattarsi all’habitat dell’animale. Questo circuito neurale è ipersensibile nei topi che vivono in ambienti densamente vegetati, causando una fuga immediata, mentre quelli che vivono in campo aperto sono più propensi a bloccarsi. In natura, la sopravvivenza dipende dalla capacità di fare la scelta giusta in una frazione di secondo quando il pericolo colpisce, e i circuiti difensivi del cervello sono costruiti proprio per questo compito.

Eppure, ciò che conta come risposta ’giusta’ dipende dal paesaggio: in un bosco intricato, una rapida fuga nel sottobosco può salvare la vita; in una prateria esposta, nascondersi immobili fa guadagnare tempo. Come risolve l’evoluzione questo enigma? In un nuovo studio pubblicato su Nature, un team di ricerca internazionale ha scoperto un elegante meccanismo che, modificando la sensibilità di un centro di risposta al pericolo nel cervello, adatta il comportamento a ciascun ambiente senza riprogettare l’intero sistema.

Quando l’ombra di un potenziale predatore incombe, i topi di foresta (Peromyscus maniculatus) si mettono al riparo, mentre i loro cugini di campo aperto (Peromyscus polionotus) si bloccano sul posto. I ricercatori si sono proposti di individuare l’interruttore cerebrale che attiva questi istinti opposti: hanno scoperto che i topi che vivevano in campo aperto richiedevano circa il doppio dell’intensità dello stimolo per innescare la fuga rispetto ai loro parenti che vivevano nelle foreste, il che indica una differenza sostanziale nel modo in cui elaboravano lo stimolo minaccioso.